16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Для включения "Южного города" и "Кошелев-парка" в состав Самары создана рабочая группа Гордуму Самары предложили сократить с 41 до 37 депутатов В Октябрьске решают, кто должен назначать зарплату главе города Со следующего года стоимость проезда в Самаре может увеличиться на один рубль В Самаре утвердили перечень будущих платных парковок

Муниципалитеты Власть и политика

Для включения "Южного города" и "Кошелев-парка" в состав Самары создана рабочая группа

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Для реализации мероприятий по включению территорий микрорайонов "Южный город" и "Кошелев-парк" в состав Самары создана межведомственная рабочая группа. Соответствующее распоряжение утверждено правительством области.

Председателем этой рабочей группы назначен зампред правительства региона Александр Карпушкин. Также в ее состав включены министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, первый заместитель руководителя администрации губернатора Владимир Терентьев, руководитель управления территориального планирования и земельных ресурсов областного минстроя Вадим Чекмарев, министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин, министр образования Виктор Акопьян, глава Смышляевки Вячеслав Брызгалов, директор регионального филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" Андрей Жуков, глава Лопатино Владимир Жуков, замминистра экономического развития Любовь Иванова, глава Самары Елена Лапушкина, глава Волжского района Евгений Макридин, а также министр транспорта, строительства и имущественных отношений — Иван Пивкин, Евгений Чудаев и Сергей Черепанов соответственно.

Напомним, о том, что областные власти намерены рассмотреть вопрос о включении "Южного города" и "Кошелев-парка" в состав Самары, стало известно несколько дней назад. В настоящее время оба микрорайона входят в состав Волжского района области.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5