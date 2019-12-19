Для включения "Южного города" и "Кошелев-парка" в состав Самары создана рабочая группа

Для реализации мероприятий по включению территорий микрорайонов "Южный город" и "Кошелев-парк" в состав Самары создана межведомственная рабочая группа. Соответствующее распоряжение утверждено правительством области.

Председателем этой рабочей группы назначен зампред правительства региона Александр Карпушкин. Также в ее состав включены министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, первый заместитель руководителя администрации губернатора Владимир Терентьев, руководитель управления территориального планирования и земельных ресурсов областного минстроя Вадим Чекмарев, министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин, министр образования Виктор Акопьян, глава Смышляевки Вячеслав Брызгалов, директор регионального филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" Андрей Жуков, глава Лопатино Владимир Жуков, замминистра экономического развития Любовь Иванова, глава Самары Елена Лапушкина, глава Волжского района Евгений Макридин, а также министр транспорта, строительства и имущественных отношений — Иван Пивкин, Евгений Чудаев и Сергей Черепанов соответственно.

Напомним, о том, что областные власти намерены рассмотреть вопрос о включении "Южного города" и "Кошелев-парка" в состав Самары, стало известно несколько дней назад. В настоящее время оба микрорайона входят в состав Волжского района области.



