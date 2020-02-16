Скончалась бывший министр труда Самарской области Галина Светкина

В субботу, 15 февраля, в Самаре ушла из жизни бывший министр труда Самарской области, члена Общественной палаты, Почетный гражданин Самарской области Галина Светкина. Свои соболезнования выразил губернатор Дмитрий Азаров.

"От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Галины Дмитриевны Светкиной. Вклад Галины Дмитриевны в становление и развитие социальной службы в Самарской области трудно переоценить. Во многом благодаря ее упорству и трудолюбию в губернии была с нуля создана одна из лучших в стране служб социальной защиты, появились программы поддержки малообеспеченных, нуждающихся граждан, заработали пансионаты для ветеранов войны и труда, стали решаться вопросы реабилитации инвалидов. "Дело жизни" Галины Дмитриевны, продолженное ее коллегами и последователями, и сегодня продолжает способствовать позитивным преобразованиям в регионе, улучшению качества жизни наших земляков", — отметил глава региона.

Галина Светкина родилась 27 апреля 1948 г. в Куйбышеве.

Окончила Куйбышевский педагогический институт. В декабре 1977 г. стала секретарем исполнительного комитета Совета народных депутатов Советского района г. Куйбышева. В марте 1985 г. — заместитель заведующего, а в июле 1987 г. — заведующая отделом социального обеспечения Куйбышевского облисполкома. С октября 2000 г. — начальник главного управления социальной защиты населения Самарской области, руководитель департамента социальной защиты населения администрации Самарской области. С января 2004 г. — министр труда и социального развития, с июня 2005 г. — министр гуманитарного и социального развития Самарской области.

20 лет ее жизни было отдано социальной защите. За заслуги в этом деле Светкину наградили Орденом Дружбы Народов, присвоили звание "Заслуженный работник социальной защиты населения РФ". В 2003 г. ей была вручена высшая национальная премия общественного признания достижений женщин России в номинации "Социум". Позднее она была награждена серебряным знаком Святителя Алексия, знаками "За заслуги перед Самарской областью", "За заслуги в законотворчестве". Постановлением губернатора от 13 июня 2006 г. № 132 Г. Д. Светкиной присвоено звание "Почетный гражданин Самарской области".

Избиралась депутатом Самарской Губернской Думы четвертого и пятого созывов по Южному избирательному округу № 21.