В Тольятти откроется "Руки вверх бар"

В Тольятти готовится к открытию "Руки вверх бар", сообщает сообщество заведения в соцсети.

Основателем франшизы является солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков. В настоящий момент заведения сети уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. В Тольятти бар разместится в ТРК "Вега" на ул. Юбилейной, 40.

Согласно условиям франшизы, посетителей ждут "шоу-программы, выступления звезд, дискотека и караоке каждый день, игровая зона с поединками на Sega и Dendy".

Точная дата открытия бара пока неизвестна.