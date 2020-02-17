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Общество

В Тольятти откроется "Руки вверх бар"

ТОЛЬЯТТИ. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти готовится к открытию "Руки вверх бар", сообщает сообщество заведения в соцсети.

Основателем франшизы является солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков. В настоящий момент заведения сети уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. В Тольятти бар разместится в ТРК "Вега" на ул. Юбилейной, 40.

Согласно условиям франшизы, посетителей ждут "шоу-программы, выступления звезд, дискотека и караоке каждый день, игровая зона с поединками на Sega и Dendy".

Точная дата открытия бара пока неизвестна.

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