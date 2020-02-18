На создание комфортной городской среды в регионе в 2020 г. выделят 2,2 млрд рублей

Программа формирования комфортной городской среды в Самарской области будет продолжена в 2020 г., а ее финансирование составит 2,2 млрд рублей. Об этом 17 февраля в ходе еженедельного оперативного совещания с участием руководителей министерств и ведомств региона заявил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В 2019 г. в рамках программы приведено в порядок 185 общественных пространств, отремонтировано 306 дворов. На реализацию программы было предусмотрено 1,147 млрд рублей. На 2020 г. эта сумма увеличена почти вдвое.

"Очень объемная программа, беспрецедентная. И в связи с этим принципиально важно не потерять в качестве. Прошу также обратить особое внимание на проведение общественного обсуждения скорректированных проектов объектов благоустройства с населением, на собраниях жильцов, в школах, Домах культуры. Необходимо взаимодействие в этом вопросе со общероссийским народным фронтом, средствами массовой информации", — подчеркнул Виктор Кудряшов. — "Как отметил в Послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, более 1 млрд руб. в текущем году будет направлено на ремонт дворовых проездов. Мы должны организовать ремонт так, чтобы эти работы стыковались с объектами благоустройства. Если ремонтируем двор, значит, делаем ремонт дорог внутри квартала. Если ремонтируем общественные пространства: скверы, парки, то прилегающие дороги также должны быть в полном порядке".