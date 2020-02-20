Прокуратура Самарской области подвела итоги работы за прошлый год

В четверг, 20 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев приняли участие в расширенном заседании коллегии регионального ведомства.

Участники заседания подвели итоги работы прокуратуры Самарской области за 2019 год и обозначили ключевые задачи, которые сегодня стоят перед сотрудниками ведомства. Прежде всего, это контроль за реализацией национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, борьба с преступностью и укрепление правопорядка, соблюдение законности в социальной и экономической сферах.

Кроме того, ведущими задачами прокуратуры являются защита трудовых прав граждан, исполнение законодательства при оказании жилищно-коммунальных услуг, обеспечение законных интересов представителей предпринимательского сообщества.

"В сфере защиты трудовых прав граждан в прошлом году методами прокурорского реагирования удалось погасить долги по заработной плате в сумме 445 млн рублей, - озвучил статистику заместитель генпрокурора страны. - Возросло число выявленных нарушений законодательства о защите прав предпринимателей. По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено порядка 1150 виновных лиц. Погашены долги по исполненным государственным и муниципальным контрактам в размере почти 150 млн рублей".

Особого внимания по-прежнему требует вопрос исполнения законодательства в сфере ЖКХ. "Это бесперебойное прохождение отопительного сезона, обеспечение прав граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье, обоснованность установления тарифов на ЖКХ", - сказал Сергей Зайцев.

Глава региона отметил, что сфера ЖКХ, как и борьба с коррупцией, традиционно остается в зоне постоянного и повышенного внимания со стороны областного правительства. В этих направлениях благодаря системной работе с сотрудниками надзорного ведомства удалось добиться определенных результатов. "Часть недобросовестных управляющих компаний фактически прекратили свою работу на территории Самарской области", - сказал губернатор.

Участники заседания также затронули вопрос решения проблем обманутых дольщиков. "Хочу поблагодарить прокуратуру за активную позицию по решению вопросов дольщиков. Здесь есть результаты: 17 домов по итогам прошлого года исключены из списка проблемных", - подчеркнул глава региона. При этом важно не допускать в последующие годы и самого возникновения таких объектов.

"Изменение законодательства по привлечению средств дольщиков требует очень внимательного контроля со стороны органов власти и прокуратуры, чтобы созданный механизм решил эту проблему раз и навсегда", - обратился губернатор к сотрудникам ведомства.

Отдельное внимание руководитель региона обратил на рост тяжких и особо тяжких преступлений. "На этом направлении нам требуется сконцентрировать свою работу в 2020 году, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Мы с вами добились сокращения преступности в общественных местах, в том числе благодаря благоустройству территорий. Это отмечается людьми практически в каждом муниципалитете, где я бываю".

При этом, по словам губернатора, большую тревогу вызывает подростковая преступность. Особенно это касается незаконного распространения и употребления наркотиков. Решить этот вопрос можно и посредством современных технологий.

Глава региона напомнил о том, что одна из самарских IT-компаний разработала специальную информационную систему, которая позволяет проводить анализ девиантного поведения пользователей соцсетей. "Надеюсь, что эксперты, министерство внутренних дел, прокуратура подключатся к этой работе, чтобы создать серьезный инструмент по выявлению и предотвращению преступлений", - подчеркнул губернатор.

"Прокуроры должны обеспечивать постоянный анализ происходящих процессов, конструктивное взаимодействие всех ответственных структур и принятие своевременных и, в первую очередь, превентивных мер по обеспечению законности и правопорядка", - подчеркнул Сергей Зайцев в своем выступлении.

По итогам коллегии были определены основные направления работы ведомства на предстоящий период, разработан комплекс мер совершенствования организации прокурорского реагирования.