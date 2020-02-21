В Тольятти состоялось заседание совета ПФО по развитию детского и массового спорта

В пятницу, 21 февраля, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, руководители федеральных министерств, депутаты Госдумы, главы 14 субъектов округа, а также известные на весь мир спортсмены региона посетили АвтоВАЗ, ознакомились с молодежным патриотическим проектом "Внутри истории", который стартует в регионе в Год Памяти и Славы, а также побывали на нескольких спортивных объектах Тольятти.

Центральным событием дня стало заседание Совета по развитию массового, детско-юношеского спорта и физической культуры в ПФО, которое провел полпред президента Игорь Комаров. На нем были подведены итоги первого года реализации нацпроекта, обозначены ключевые задачи на текущий год, а также рассмотрены лучшие практики в области развития спорта, которые, без сомнения, есть в каждом регионе.

Открывая заседание, полномочный представитель президента РФ В ПФО отметил, что в округе спортивное направление традиционно одно из самых сильных в России. "Свидетельством этого служит то, что регионам, расположенным в пределах округа, доверяется проведение соревнований самого высокого международного уровня", - подчеркнул Игорь Комаров.

По словам полпреда, во всех 14 регионах выстроена системная работа по развитию спорта и оздоровлению граждан."Это относится и к постоянно развивающейся спортивной инфраструктуре, и к большому объему фактически выполняемой работы по проведению соревнований, к развитию спортивного резерва, активному внедрению в регионах комплекса "ГТО", - сказал Игорь Комаров.

Субъекты округа за достаточно короткий срок проанализировали большой объем данных, на основе которых Самарским регионом подготовлен ряд предложений по развитию массового и детского юношеского спорта. Сводный доклад представил Дмитрий Азаров.

Результаты этой работы будут использованы при подготовке стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года, которая разрабатывается правительством страны.

Участники заседания коснулись вопроса развития школьных спортивных клубов. "В ПФО почти в 44% школ созданы такие клубы. Приоритетная задача - создание клубов во всех школах округа, - отметил Дмитрий Азаров. - Вместе с тем создание школьных спортивных клубов в субъектах ПФО осуществляется медленными темпами. Эту работу необходимо активизировать".

По его мнению, это позволит увеличить число участников различных спортивных соревнований, которые проводятся среди школьников. Самыми массовыми из них являются "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры", организуемые в соответствии с указом главы государства.



В ПФО в 2018-2019 учебном году в школьном этапе президентских состязаний участвовало 2,3 млн ребят, еще 1,2 - в спортивных играх. Что касается Самарской области, то в двух этих мероприятиях участвовало 347 тыс. детей. Одним из наиболее массовых соревнований в ПФО стали школьная баскетбольная лига "КЭС-Баскет", соревнования в рамках проектов "Волейбол - в школу", "Мини-футбол - в школу", "Кожаный мяч", "Золотая шайба".

"В рамках окружного проекта "Туриада" осуществляется комплексная поддержка развития спортивного туризма. В результате в настоящее время команды из регионов выигрывают большую часть чемпионатов России по спортивному туризму, и составляют ядро сборной нашей страны", - отметил полпред Игорь Комаров.

"Учитывая массовость и охват детей и молодежи в системе образования, считаем необходимым обратить внимание глав субъектов ПФО на важность дальнейшей работы по развитию системы школьных спортивных лиг, - обратился Дмитрий Азаров к губернаторскому корпусу. - Рабочая группа считает целесообразным, чтобы Министерство спорта РФ совместно с Министерством просвещения РФ рассмотрели бы вопрос проведения отборочных этапов детских соревнований по массовым видам спорта, начиная с уровня внутришкольных отборочных соревнований".

Кроме того, в двяти субъектах ПФО в 2019 году рамках национального проекта "Образование" были открыты центры для одаренных детей. Они функционируют по модели "Сириуса"."Предлагаем рассмотреть возможность сетевого взаимодействия данных центров, что позволит получить синергетический эффект развития и не только в сфере спорта", - обратился к участникам Совета губернатор Самарской области. Напомним, в нашем регионе создан центр "Вега".

Если говорить о развитии спорта на базе вузов, то в ПФО физкультурой занимается 362,5 тыс. студентов. При этом стоит отметить, что за последние три года в округе доля университетов, где есть студенческие спортклубы, заметно увеличилась - они успешно работают в 209 образовательных организациях. "Анализ данных по развитию студенческого спорта в ПФО свидетельствует о том, что здесь есть огромный потенциал для дальнейшей работы, - подчеркнул губернатор. - Тема студенческого спорта, убежден, крайне важна и требует отдельного внимания со стороны Совета ректоров вузов ПФО".

Особенно актуален вопрос доступности спортивных объектов образовательных учреждений для населения на безвозмездной основе. Предложение рабочей группы - рекомендовать главам регионов совместно с органами местного самоуправления разработать и утвердить порядок использования соответствующей инфраструктуры во внеучебное время.

Ключевой вопрос повестки - подготовка кадров для тренерской работы. Особенно это касается подростковых клубов и объединений. В округе, согласно статистике, их 837. По данным Министерства спорта РФ, в 2019 году на развитие физической культуры и спорта в ПФО направлены усилия более чем 67 тыс. штатных специалистов учреждений и организаций различных сфер деятельности и форм собственности. Здесь необходимо активнее применять меры господдержки.

Особенно ощущается острая нехватка инструкторов по спорту, работающих на придворовых площадках. По мнению глав регионов, основная проблема - в отсутствии необходимых финансовых ресурсов в муниципалитетах. Здесь нужны дополнительные меры. По словам Марины Томиловой, "в 2020 году в рамках федерального проекта в подведомственных Минспорту РФ вузах начинается обучение инструкторов по спорту".

Занятия спортом детей с ограниченными возможностями здоровья - отдельная тема. В 2019 году доля особенных детей в возрасте 6-18 лет, систематически занимающихся физкультурой, в стране составляет 71%, а по ПФО - 80,5%. К примеру, в Самарской области в 74 спортивных учреждениях работают как отдельные, так и смешанные группы, в которых занимается около 2600 человек. Вместе с тем необходимо обратить особое внимание на вопросы развития адаптивного спорта, создания необходимых условий для занятий.

Дмитрий Азаров отметил, что важным элементом привлечения детей и молодежи к систематическим занятиям физкультурой является система проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий. Всего в субъектах ПФО в прошлом году было проведено 1193 региональных официальных физкультурных и 9340 спортивных мероприятия с участием детей и молодежи. Так, в Самарской области уже 11 лет проводится футбольный турнир "Лето с футбольным мячом", в котором ежегодно участвует более 40 тысяч мальчишек и девчонок. С 2019 года проект стал федеральным и проводится в формате Всероссийского фестиваля дворового футбола.

"Однако при проведении мероприятий имеется ряд проблем, решение которых поможет их дальнейшему развитию, - отметил губернатор Дмитрий Азаров. - Значительные ресурсы организаторам мероприятий приходится затрачивать на отчисления в Общероссийскую общественную организацию "Российское Авторское Общество" и Всемирную организацию интеллектуальной собственности".

Особенно это актуально для тех видов спорта, которые во время тренировок и соревнований обязательно используют музыкальное сопровождение. Это, например, художественная гимнастика, фигурное катание, танцевальный спорт, чирлидинг, акробатический рок-н-ролл, фитнес-аэробика, спортивная гимнастика, синхронное плавание.Все виды спорта используют музыку на торжественных церемониях открытия и закрытия соревнований. Сумма компенсаций может быть очень ощутимой по сравнению с общими расходами на проведение всего мероприятия.

Рабочая группа считает, что и мероприятия спорта тоже должны входить в льготную категорию по оплате, как и, к примеру, мероприятия сферы культуры и образования. "Рабочая группа по итогам совета считает необходимым рекомендовать Министерству спорта России рассмотреть механизмы и варианты решения данного вопроса", - озвучил решение членов Совета Дмитрий Азаров.

По мнению главы Самарского региона, массовый, школьный, дворовой спорт, физкультурные мероприятия - это база для развития системы подготовки спортивного резерва. На данный момент она включает 993 физкультурно-спортивные организации, в которых занимаются 648 тыс. человек, проживающих в ПФО.

Отдельное внимание в рамках заседания было уделено развитию спорта в селах. В настоящее время федеральным министерством подготовлена первая редакция проекта программы "Спорт на селе".

"Рассчитываем, что за счет данной программы произойдет укрепление материально-технической базы учреждений и организаций, обеспечивающих в сельских территориях физкультурно-спортивную работу, будут решены вопросы стимулирования профессиональной деятельности специалистов, работающих на селе", - обратила внимание участников заседания Совета Марина Томилова.

В целом, в регионах округа значительное внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни. Самарская область реализует комплексный проект "СпортКоманда63", включающий ежемесячное печатное издание, YouTube-канал, официальный сайт, страницы в соцсетях.

"Эту работу необходимо усиливать, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Особенно в соцсетях, которые востребованы молодежью".

Отдельно губернатор Самарской области рассказал о федеральном экспериментальном проекте "Стань чемпионом". Наш регион - единственный в ПФО - является пилотным. Проект позволяет детям от 6 до 12 лет пройти бесплатное тестирование, которое определит, к какому виду спорта они имеют предрасположенность. За год такой возможностью воспользовались 2800 человек.

"Говоря о перспективах и планах развития детского, юношеского, молодежного спорта, мы обязательно должны учитывать интересы и потребности самой молодежи. Как сказал президент страны Владимир Владимирович Путин, эффективные решения невозможно принимать без мнения людей", - отметил Дмитрий Азаров.

Он привел в пример заинтересованность молодежи в технических видах спорта. Самарская область, Тольятти имеют историческую связь с автоспортом. "Строительство специализированного центра технических видов спорта - это база их развития, точка притяжения молодежи", - подчеркнул Дмитрий Азаров.