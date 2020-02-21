Тольяттинцы стали победителями турнира по баскетболу на призы полпреда

В пятницу, 21 февраля, в день проведения в Самарской области Совета округа по развитию массового, детско-юношеского спорта и физкультуры в Тольятти состоялся юношеский турнир по баскетболу на призы полномочного представителя президента РФ в ПФО.

На протяжении всего дня 14 команд - по одной от каждого из субъектов ПФО - сражались за первенство в турнире формата 3×3.

Посмотреть финальную игру и поздравить победителей в новый ФОК "Союз" приехали полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и главы других субъектов ПФО.

"Баскетбол - это особый вид спорта, очень яркий и зрелищный, - сказал Игорь Комаров. - Я думаю, что сегодняшнее соревнование, в котором участвуют команды со всех регионов Приволжского округа, будет ярким событием сезона".

Юношеский турнир по баскетболу на призы полпреда президента России в ПФО в этом году прошел впервые. "Я хочу поблагодарить Игоря Анатольевича Комарова за то, что сегодня Тольятти стал центром спортивной жизни России: губернаторы ПФО здесь, со своими командами, - сказал Дмитрий Азаров. - Мы обсуждали сегодня вопросы развития детского, массового спорта,и приняли решения, которые будут способствовать развитию спорта и физкультуры в нашей стране. А значит, все новые и новые поколения мальчишек и девчонок будут получать прекрасные залы для занятия спортом, легкоатлетические манежи, бассейны, ледовые дворцы, и спорт по-настоящему станет нормой жизни".

Все игроки сегодняшнего турнира - юноши в возрасте 13-14 лет. Самарскую область в соревнованиях представляла команда тольяттинского СДЮСШОР №2 "Красные Крылья". Именно тольяттинцы со счетом 17:12 в финале обыграли команду из Кировской области и стали абсолютными чемпионами.