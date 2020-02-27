16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Скончался бывший депутат Самарской губдумы Геннадий Звягин Евгений Серпер поддержит детский клуб спортивной гимнастики Стартовал новый конкурс для будущих политиков и законотворцев "Лидеры России. Политика" Сергей Быстревский покидает пост замминистра юстиции На пост главы Жигулевска претендуют четыре кандидата

Власть и политика

Скончался бывший депутат Самарской губдумы Геннадий Звягин

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 133
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Скончался бывший депутат Самарской губдумы и экс-руководитель "Самаратрансгаза" Геннадий Звягин. Соболезнования его близким размещены на сайте губдумы.

Геннадий Звягин месяца не дожил до своего 71-летия.

В советское время он трудился в нефтегазодобывающем комплексе. В 1991 г. возглавил Куйбышевское управление магистральных газопроводов, в дальнейшем - ООО "Самаратрансгаз".

В 1994, 1997, 2002 гг. избирался депутатом Самарской губернской думы.

Церемония прощания с Геннадием Звягиным состоится 28 февраля 2020 г. в зале прощаний Первого похоронного дома по адресу: Самара, ул. Борская, 108, к.1 с 10:00 до 12:00.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1