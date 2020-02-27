Скончался бывший депутат Самарской губдумы Геннадий Звягин

Скончался бывший депутат Самарской губдумы и экс-руководитель "Самаратрансгаза" Геннадий Звягин. Соболезнования его близким размещены на сайте губдумы.

Геннадий Звягин месяца не дожил до своего 71-летия.

В советское время он трудился в нефтегазодобывающем комплексе. В 1991 г. возглавил Куйбышевское управление магистральных газопроводов, в дальнейшем - ООО "Самаратрансгаз".

В 1994, 1997, 2002 гг. избирался депутатом Самарской губернской думы.

Церемония прощания с Геннадием Звягиным состоится 28 февраля 2020 г. в зале прощаний Первого похоронного дома по адресу: Самара, ул. Борская, 108, к.1 с 10:00 до 12:00.