В регионе проводятся опросы по информированности граждан о нацпроектах

Во вторник, 3 марта, одновременно в нескольких точках Самары прошли опросы населения с целью определения уровня информированности граждан о реализации национальных проектов. Инициатором выступило общественное движение "Общероссийский народный фронт".

"Вопросы касаются эффективности реализации нацпроектов, участия в этом процессе граждан и дополнений в нацпроекты. Сегодня мы это промониторим и уже к вечеру получим первые данные… Предварительно, около 60-70% людей говорят о том, что они знают не просто о нацпроектах, но и об их направлениях и составляющих. Несколько предложений касались участия каждого отдельно взятого гражданина в реализации нацпроектов с точки зрения максимальной эффективности для него самого. Мне хочется отметить, что это идет в одном ключе со словами губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по поводу того, что суть нацпроектов проста: сделать так, чтобы жители нашего региона жили долго и счастливо. Сегодня мы это видим на примере общения с жителями", - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.

"На удивление, практически не встречаются те, кто не готов общаться. Отвечают, задают вопросы. Только что говорили с женщиной, которая просто не хотела нас отпускать - включилась в беседу. Если говорить об осведомленности в целом, мне показалось, что она зависит от возраста и социальной активности. Те, кто постоянно имеет связь со СМИ, телевизором, интернетом, в курсе больше, нежели, скажем, люди пожилого возраста", - рассказывает Елизавета Прохорова, принявшая участие в опросе на волонтерских началах.

"Ну конечно, нацпроекты важны! В первую очередь человек чувствует то, что он действительно важен, что в этой стране больше важны люди, чем что-то остальное. Человек знает о том, что может улучшать свои культурные знания, здоровье и др.", - рассуждает Юлия Виденеева в процессе ответа на анкету волонтеров.

Александр Гордеев рассказал, что участвовал в опросе с удовольствием и руководствовался, прежде всего, своей гражданской позицией: "Почему это интересно? Потому что это в первую очередь общественная жизнь. А мы как часть общества обязаны интересоваться и как-то посильно помогать развитию общества".