За 5 лет более 300 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе "Азбука интернета"

"Ростелеком" и Пенсионный фонд России (ПФР) подвели итоги работы проекта "Азбука интернета" за пять лет. С момента старта программы в сентябре 2014 года и до конца 2019 года участниками курсов по обучению пользователей старшего поколения работе на компьютере и в интернете стали 305 380 человек, из них только в 2019 году — 54 404 человека.

Обучение ведется на курсах, которые организуют отделения ПФР, филиалы "Ростелекома", региональные управления социальной защиты, региональные отделения Союза пенсионеров России, библиотеки, школы компьютерной грамотности и другие государственные и общественные организации. Так, в 2019 году в отделениях ПФР на всей территории России прошли обучение 47 тысяч человек; на курсах, организованных Министерством социального обеспечения Нижегородской области, — 4 570 человек; в собственных офисах "Ростелекома" или на внешних площадках при поддержке компании — 2 834 человека.

Программа "Азбука интернета" — благотворительный проект "Ростелекома" и ПФР. Все материалы размещены в открытом доступе, использовать их в работе по обучению пенсионеров могут любые организации и частные лица, занимающиеся обучением пенсионеров работе на компьютере и в интернете. Свободный доступ к контенту делает обучение максимально доступным для всех заинтересованных лиц, однако затрудняет получение точных данных о количестве пользователей, прошедших обучение. Для уточнения количества участников проекта были направлены письма на имя глав регионов, официальные ответы об использовании материалов "Азбуки" были получены из 21 региона. Таким образом подтверждены данные о еще 165 113 пенсионерах, прошедших обучение по программе "Азбука интернета", например:

в Красноярском крае с 2014 по 2019 год программу освоили 21 177 человек. Министерство социальной политики региона организует обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности на базе краевых государственных бюджетных учреждений социального обслуживания — всего в 57 учреждениях;

в Оренбургской области с 2014 года компьютерной грамотности обучено 10 230 пожилых людей;

в Республике Татарстан по программе "Азбука интернета" активно работает региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Республике Татарстан. Здесь с 2014 года компьютер и интернет освоили 19 618 человек;

в Республике Бурятия обучение ведется в учреждениях среднего профессионального образования. Здесь только в Бурятском лесопромышленном колледже обучение по программе "Азбука интернета" прошли 445 человек;

в Тюменской области работает программа "Расширяя горизонты", в которой учтены методические разработки и рекомендации программы "Азбука интернета". По состоянию на 31 июля 2019 года обучение прошли 105 497 человек, в том числе в 2019 году — 1 699 человек. Участники программы "Расширяя горизонты" и жители Тюменской области ежегодно принимают участие в конкурсе "Спасибо интернету";

Архангельская областная научная библиотека имени Н. А. Добролюбова организует школу компьютерной грамотности, в которой за период с 2014 года прошло 1 066 обучающих семинаров, обучено 7 616 представителей старшего поколения;

в Сахалинской области областная научная библиотека помогла освоить компьютерную грамотность 530 жителям.

Напомним, на конкурс "Спасибо интернету-2019" было подано свыше 4,5 тысяч заявок из 79 регионов. Это на 23% больше, чем участников конкурса 2018 года. При этом 81% работ поступил от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов. Самой старшей участнице — 95 лет. От пенсионеров, прошедших обучение на специализированных курсах поступило 62,5% конкурсных работ, 37,5% пенсионеров обучались самостоятельно, в том числе по программе "Азбука интернета". Растет количество пенсионеров, самостоятельно изучивших компьютер: в 2018 году их было 32,8%, в 2017 году — 31%.

Программа "Азбука интернета" хорошо зарекомендовала себя и показывает все большую эффективность. Работа над развитием проекта "Ростелекома" и ПФР будет продолжена, новые учебные и методические материалы, записи видеосеминаров для преподавателей будут размещены на сайте azbukainterneta.ru.