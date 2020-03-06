16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Активисты из "Кошелев парка" выступили против присоединения к Самаре В Тольятти установили источник смога и ядовитого запаха, на который жаловались жители Самарский университет предлагает поучаствовать в "Универсуме" и выиграть путевку в "Артек" Студенты Самарского университета изобретают новую ракету для участия в международном форуме во Франции Фермера из Нового Буяна, подворье которого стало очагом АЧС, могут обязать оплатить соседям убитых свиней

Общество

Активисты из "Кошелев парка" выступили против присоединения к Самаре

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Активные жители "Кошелев парка" направили обращение губернатору Самарской области о том, что они против присоединения микрорайона к Самаре.

Инициативная группа пишет, что "в связи с переводом микрорайона "Кошелев парк" в г.о. Самара увеличится финансовая нагрузка на жителей". В качестве примера приводятся тарифы на услуги ЖКХ, автострахование, налоги.

Жители просят провести разъяснительные работы, а также организовать голосование на тему вхождения "Кошелев парка" в границы Самары. 

Напомним, ранее аналогичная ситуация возникла по территории Южного города. Тогда в ответ на обращения губернатор поручил прекратить все процедуры включения Южного города в границы Самары до выяснения мнения жителей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5