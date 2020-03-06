Активисты из "Кошелев парка" выступили против присоединения к Самаре

Активные жители "Кошелев парка" направили обращение губернатору Самарской области о том, что они против присоединения микрорайона к Самаре.

Инициативная группа пишет, что "в связи с переводом микрорайона "Кошелев парк" в г.о. Самара увеличится финансовая нагрузка на жителей". В качестве примера приводятся тарифы на услуги ЖКХ, автострахование, налоги.

Жители просят провести разъяснительные работы, а также организовать голосование на тему вхождения "Кошелев парка" в границы Самары.

Напомним, ранее аналогичная ситуация возникла по территории Южного города. Тогда в ответ на обращения губернатор поручил прекратить все процедуры включения Южного города в границы Самары до выяснения мнения жителей.