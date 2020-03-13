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Общество

Силовики отработали освобождение заложников в Самаре

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 марта, в Самаре провели плановые командно-штабные учения, в которых были задействованы силы и средства УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, Управления Росгвардии по Самарской области, Сызранского ЛО МВД на транспорте, ГБУЗ "Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи".

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

Кроме того, в учении также участвовали представители администрации Самары и руководство городского ТТУ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, учения проводились с соответствии с утвержденным Национальным антитеррористическим комитетом "Планом проведения антитеррористических учений на 2020 год".

Во время учений в условиях условной террористической опасности в Самаре и Октябрьске на объектах транспорта отработали взаимодействие правоохранительных структур, органов исполнительной власти и местного самоуправления по усилению защиты потенциальных объектов от террористических посягательств.

Оперативный штаб в Самарской области отработал алгоритмы реагирования на угрозы террористических преступлений в отношении инфраструктуры самарского Трамвайно-троллейбусного управления.

В рамках введенного условно начальником областного УФСБ России по Самарской области режима контртеррористической операции участники учений в штабном формате отработали комплекс мероприятий по освобождению заложников на территории троллейбусного депо №3 Самары.

В результате совместных спланированных мероприятий участники учений пресекли условную противоправную деятельность террористов, ликвидировали условные угрозы жизни и здоровью людей.

Как сообщают в областном УФСБ, участники учений продемонстрировали профессионализм, слаженность действий и высокий уровень готовности к пресечению угроз террористического характера.

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