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Въезд жителям России в Казахстан временно приостановлен

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 марта, Республика Казахстан закрыла свои границы для россиян. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Саратовской и Самарской областям.

По сведениям компетентных органов Республики Казахстан, с 00:00 часов 16 марта временно приостановлен въезд на территорию Республики Казахстан по внутреннему паспорту гражданина Российской Федерации и свидетельству о рождении для лиц, не достигших возраста 14 лет.

По возникшим вопросам можно обращаться по номеру телефона (8452) 39-14-20 (в рабочее время, с 9:00-18:00).

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