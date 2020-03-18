В Самарской области временно приостановили деятельность учреждений культуры

Министерство культуры Самарской области приостановило деятельность учреждений культуры. Это решение обусловлено эпидемиологической обстановкой, сложившейся в регионе по заболеваемости ОРВИ и гриппом, и для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
С 18 марта временно ограничен допуск посетителей в библиотеки, музеи, театрально-концертные организации, зоопарк. Аналогичные меры рекомендовано принять органам местного самоуправления в отношении муниципальных учреждений культуры.
Руководителям библиотек, подведомственных минкульту, поручили обеспечить доступ к информационным ресурсам через Интернет.
Временно приостановлена и работа кружков, секций учреждений дополнительного образования.