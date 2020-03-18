В Самарской области временно приостановили деятельность учреждений культуры

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Министерство культуры Самарской области приостановило деятельность учреждений культуры. Это решение обусловлено эпидемиологической обстановкой, сложившейся в регионе по заболеваемости ОРВИ и гриппом, и для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.