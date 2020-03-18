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Культура

В Самарской области временно приостановили деятельность учреждений культуры

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство культуры Самарской области приостановило деятельность учреждений культуры. Это решение обусловлено эпидемиологической обстановкой, сложившейся в регионе по заболеваемости ОРВИ и гриппом, и для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото: http://www.infovoronezh.ru

С 18 марта временно ограничен допуск посетителей в библиотеки, музеи, театрально-концертные организации, зоопарк. Аналогичные меры рекомендовано принять органам местного самоуправления в отношении муниципальных учреждений культуры.

Руководителям библиотек, подведомственных минкульту, поручили обеспечить доступ к информационным ресурсам через Интернет.

Временно приостановлена и работа кружков, секций учреждений дополнительного образования.

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