Губернатор Дмитрий Азаров встретился с врачами тольяттинской больницы №5

В четверг, 26 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил Тольяттинскую городскую больницу № 5, куда госпитализировано несколько заболевших каронавирусом. На лечении в Автограде сейчас находится 7 человек. Все чувствуют себя удовлетворительно. Лишь один пациент находится в состоянии средней тяжести.

Руководитель региона подчеркнул: "Для меня крайне важно знать мнение экспертов, чтобы реально оценивать существующую угрозу". По мнению Дмитрия Азарова, оценить эффективность принимаемых на уровне областного оперативного штаба можно только с учетом предложений именно тех людей, кто непосредственно столкнулся с инфекцией.

Губернатор от себя лично и от имени всех жителей региона поблагодарил медработников, находящихся на передовой, за их профессионализм и мужество. "Я приехал высказать вам слова поддержки. Если была бы такая возможность, сотни тысяч жителей области приехали бы вас поблагодарить. Вы — первые, кто столкнулся с этой новой угрозой. И сегодня вы защищаете здоровье всех жителей области", — сказал губернатор.

Главный вопрос, который волнует всех жителей региона — насколько опасен новый вирус. "Сегодня с экранов звучит разная информация. Вы — люди, которые столкнулись с этим воочию. Как вы оцениваете ситуацию с коронавирусом. Насколько реальна это угроза?" — спросил губернатор медиков.

Главный инфекционист больницы Николай Каравашкин призвал граждан максимально ответственно отнестись к COVID-19. По слова врача, в связи с непредсказуемым влиянием на организм коронавирус ожжет быть опаснее гриппа и ОРВИ. "У нас есть пациенты, у которых начали возникать похожие симптомы уже после 14 дней. Это говорит о том, что инкубационный период может оказаться дольше, чем мы ожидаем. Также в группе риска находятся люди, болеющие пневмонией", — отметил Каравашкин.

Он призвал жителей региона принять меры предосторожности. "Я прошу всех максимально ответственно отнестись к своему здоровью. Оставайтесь по возможности дома. Соблюдайте карантин", — предупредил инфекционист. Поэтому неделя выходных, о которой объявил Президент России, будет, по его мнению, очень кстати.

Глава региона поручил коллегам выяснить, есть ли случаи позднего проявления симптомов в других регионах, и рассмотреть вопрос о том, чтобы продлить сроки госпитализации и медицинского наблюдения граждан.

Еще один важный вопрос — оплата труда медперсонала. Его тольяттинские врачи подняли в эфире программы "Главная тема". В ответ на звонок Николая Каравашкина Дмитрий Азаров заявил, что медики получат надбавки из регионального бюджета. "Уровень надбавки будет зависеть от нагрузки каждого медика. Минимальный уровень по врачам составит 30%, по среднему и младшему медперсоналу — до 50%", — отметил Дмитрий Азаров.

Главный врач больницы Николай Ренц заверил, что уже мартовская зарплата будет начисляться с учетом сложившихся из-за инфекции условий труда. За апрель надбавка должна возрасти. "Мы обратились в фонд медицинского страхования с инициативой значительно увеличить зарплату наших врачей", — отметил главврач.

Особое значение в период борьбы с инфекцией имеет кадровый вопрос. Так в период пандемии коллектив больницы усилили молодые ординаторы из Самары. Глава региона пообщался с Екатериной Ефратовой и Ангелиной Мининой. О необходимости поработать в Тольятти девушкам сообщили вечером 23 марта. Уже в 8 утра следующего дня они отправились в Автоград. "Мы осознаем свою ответственность и готовы сделать все, чтобы помочь коллегам в это непростое время", — говорит Ангелина.

Сегодня Тольятти остро переживает дефицит медицинских кадров. В этих условиях молодые врачи для горбольниц — на вес золота. Им оплачивают учебу в ординатуре и предоставляют жилье — словом, создают все условия, чтобы медики оставались в Автограде. Александр Анисимов по специальности анестезиолог-реаниматолог. Он окончил Саратовский медицинский университет, но работать приехал в Тольятти "Меня привлекла возможность целевого обучения в ординатуре. Важно и то, что больница помогает решить вопрос с жильем", — отметил молодой человек.

"В ситуации, сложившей с комплектованием штатов в больницах Тольятти, необходимо принимать дополнительные меры по предоставлению жилья. Мы такое решение уже приняли. Надеемся, что в этом году мы выделим квартиры под служебное жилье, чтобы приглашать сюда молодых специалистов, — сказал Дмитрий Азаров. — Практику приобретения жилья мы будем продолжать и в Тольятти, и в Сызрани, словом, везде, где также существует дефицит кадров".

Для будущего реаниматолога Дарьи Капраловой больница давно стала вторым домом. Свой трудовой путь она начинала санитаркой, потом работала медсестрой и параллельно училась в Медицинском университете "Реавиз", а сейчас обучается в целевой ординатуре. "Я считаю, что это лучшая больница в городе", — поделилась девушка.

Глава региона обсудил с молодыми людьми дальнейшие профессиональные планы, а также поинтересовался их мнением по поводу коронавируса. "Это непростое время для нашей страны и ее граждан, но мы не выбираем эпоху, в которой живем, — считает Дарья Капралова. — Угроза есть, и она серьезная. Но мы должны не поддаваться панике и строго выполнять предписания врачей, думать не только о себе, но и о других людях, цивилизованно походить к этому вопросу. Только тогда и будет все хорошо".

Напомним, ситуация с коронавирусом в регионе находится под контролем. В ежедневном режиме работает оперативный штаб с участием членов областного Правительства и представителей федеральных ведомств.

По состоянию на 26 марта в области зафиксировано 12 случаев инфицирования. Всего под медицинским наблюдением находится 2276 человек. В круглосуточном режиме работает горячая линия, на которую уже поступило более 2 тысяч звонков. Лицам, прибывшим из зарубежных стран, выдано 1268 больничных листов, в том числе, 641 — электронный.