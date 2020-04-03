По мнению аналитиков "Дом.ru", россияне стали реже выходить на улицу

Количество открывания дверей подъездов, на которых установлены видеодомофоны "Дом.ru", начиная c 12 марта, сократилось на 32%. Люди стали больше находиться дома. Такие данные телеком-оператор получил с 13,5 тысяч домофонов, установленных в 35 регионах России. Согласно статистике, еще 17 марта пользователи "умного домофона" открывали двери в среднем около 2,5 миллиона раз, сейчас эта цифра приблизилась к 1,6 миллионам. Самыми сознательными оказались жители Набережных Челнов, Брянска, Казани, Йошкар-Олы и Липецка — меньше на 40%. Также на треть количество выхода на улицу сократилось в Уфе, Петербурге, Воронеже, Ижевске, Курске и ряде других городов. В Самаре — на 29%.

"Умные домофоны" "Дом.ru" начал устанавливать еще в 2018 году в Петербурге. Сейчас лидерами среди городов по количеству видеодомофонов, кроме него, являются Красноярск, Тула, Ростов-на-Дону и Иркутск. Новые технологии обеспечивают безопасность жителей и позволяют открывать двери и наблюдать за обстановкой на улице через приложение в смартфоне "Умный Дом.ru" из любой точки планеты, где есть интернет.

"Шагая с проектом по стране, мы оценили интерес горожан к идее комфортного и безопасного пространства мегаполисов и небольших городов. Заботясь о здоровье людей, на прошлой неделе на всех домофонах "Дом.ru" мы разместили надпись "дома хорошо". Чтобы минимизировать риски, рекомендуем не прикасаться к панелям, а воспользоваться функцией открытия двери в приложении "Умный Дом.ru". Это сейчас важно. А чтобы ваша самоизоляция прошла легче и позитивнее, до 30 апреля компания открыла доступ к премиум-каналам и 50 тысячам фильмов и сериалов в видеотеке без дополнительной платы", — отмечает Сергей Пухарев, руководитель продукта "Цифровой дом".