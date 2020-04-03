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Общество

В губернии предлагают ввести запрет на продажу крепкого алкоголя в период карантина

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Самарской губернской Думы Александр Милеев обратился к губернатору Дмитрию Азарову с просьбой запретить продажу алкоголя крепостью выше 6 градусов до 30 апреля. По мнению парламентария, многие граждане восприняли карантин по коронавирусу как "дозволенные" каникулы.

"Уже за неделю, объявленную официально нерабочей для большинства граждан, в рамках режимов строгой домашней самоизоляции на фоне пандемии коронавируса в российских регионах выросли продажи крепкого алкоголя и зафиксирован рост числа преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Страшно представить, что мы можем получить по окончании периода самоизоляции", - говорится в тексте обращения депутата к главе региона.

По мнению Александра Милеева, такая мера "позволит минимизировать ущерб, который может нанести употребление алкоголя в период вынужденного нахождения граждан на самоизоляции".

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