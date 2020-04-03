Профсоюзы региона обратились к губернатору с предложением разрешить работать до 30 апреля

Федерация профсоюзов Самарской области обратилась к губернатору Дмитрию Азарову с предложением рассмотреть возможность работать в нерабочие дни до 30 апреля предприятиям Самарской области при условии соблюдения всех эпидемиологических норм и наличии соответствующих заключений Роспотребнадзора.

Организация работы, даже в минимальном режиме, будет важным для стабилизации экономики региона, отметил руководитель федерации профсоюзов Дмитрий Колесников.

"Сегодня и работодатели предприятий, и представители работников профсоюзов готовы взять на себя дополнительную ответственность по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, введению их в трудовые коллективы, чтобы не допустить распространения инфекции. Мы видим, какие меры принимаются в Самарской области для борьбы с эпидемией коронавируса. На сегодня семь человек у нас уже выписались и всего лишь 10 человек находится в режиме наблюдения. Это вселяет надежду. Мы должны понимать, что жизнь на этом не останавливается, необходимо производить продукцию, необходимо предприятиям работать, а людям - получать заработную плату", - отметил Колесников.

Совместные усилия, направленные на безопасность людей и достижение бесперебойной работы предприятий, помогут удержать стабильную экономическую ситуацию. С такой просьбой в первую очередь обратился АвтоВАЗ - за себя и за всех своих поставщиков. Руководство предприятия совместно с профкомом рассмотрели все меры, которые они готовы принять для соблюдения защиты работников в условиях эпидемиологической ситуации, предложили пригласить и провести проверку специалистов Роспотребнадзора.

"Я думаю, что совместными усилиями Роспотребнадзора, наших медицинских служб, профсоюзов, мы сможем обеспечить безопасность на рабочих местах. Все меры, которые принимаются, зависят, в первую очередь, от человека. Если он будет грамотно подходить к своему здоровью, будет внимательно относиться к ситуации и после работы пойдет домой на режим самоизоляции, а не в парк, мы сможем справиться с инфекцией и сохранить экономику", - подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Самарской области.