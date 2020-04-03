Принято решение о возобновлении работы системообразующих предприятий Самарской области

В пятницу, 3 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.

На заседании штаба, которое проводилось в режиме видеоконференцсвязи, подключились представители АО "АвтоВАЗ". Они обратились к главе региона с просьбой рассмотреть возможность возобновления работы предприятия в условиях режима нерабочей недели.

Федерация профсоюзов Самарской области и Союз работодателей Самарской области также выступили с предложением возобновить работу системообразующих предприятий региона при условии неукоснительного соблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм, строгого обеспечения безопасности здоровья сотрудников.

В качестве дополнительного условия возвращения к обычному режиму работы определены перевод части сотрудников на дистанционный режим работы, а также индивидуальная работа по соблюдению мер безопасности.

Был одобрен соответствующий проект постановления правительства Самарской области.

По данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области, обстановка в регионе остается стабильной: на текущую дату в регионе не зафиксировано новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Общее число случаев прежнее - 17. При этом на лечении в медицинских учреждениях находятся 10 пациентов, а семь человек выздоровели и были выписаны на этой неделе.

С привлечением к исследованиям на коронавирус лаборатории СПИД-центра общее число проверенных тестов увеличилось и на 3 апреля составило 6972, при этом за прошедшие сутки новая лаборатория обработала 135 тестов.

Под медицинским наблюдением находится 4778 граждан, за прошедшие сутки сняты с наблюдения 522 человека. Продолжает работать "горячая линия" по коронавирусу, за сутки операторы проконсультировали 1007 обратившихся на линию.

Несмотря на то что ситуация сейчас не требует задействования дополнительных мощностей, мобилизация ресурсов продолжается, разворачиваются дополнительные койки по инфекционному профилю. На данный момент готовы 400 коек в дополнение к 900 имеющимся. Подготовка дополнительного коечного фонда продолжится.

Был рассмотрен вопрос введения особого порядка оплаты ЖКУ. Напомним, такой вопрос обсуждался на уровне председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

"На днях подписан закон, позволяющий правительству РФ устанавливать особенности начисления и уплаты пеней в случае несвоевременной оплаты жилья. Пока подзаконных актов не принято. Мы провели необходимые консультации с ресурсоснабжающими организациями региона. Все подтвердили, что в течение нерабочих дней начисления пеней не будет, как и отключений за неуплату", - сообщил врио министра энергетики и ЖКХ Михаил Татаринцев.

Губернатор поручил главам муниципалитетов проконтролировать ситуацию. "Внимательно следите, чтобы никаких пеней и отключений не было. При необходимости принимайте меры", - подчеркнул глава региона.

В целом по области снижается эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ, и во многом это происходит благодаря нерабочей неделе.

В связи с этим решено с 6 апреля продолжить дистанционное обучение школьников, а в детских садах продолжал работать дежурные группы.

По поручению Дмитрия Азарова с 3 апреля в регионе начала работу служба психологической помощи для тех, кто находится на самоизоляции.

Для граждан старшего возраста действуют номера 8 (800) 100-21-15, 8 (846) 958-66-66, 8 (846) 958-22-58. Несовершеннолетние могут звонить по телефону 8(800) 2000-122. Для совершеннолетних работает номер 8 (846) 958-65-07. Работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 12:00. Оператор запишет на онлайн-консультацию к специалисту на удобное время. Консультация проводится посредством видеозвонка Skype.