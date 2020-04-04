Опубликовано расписание работы службы занятости населения Самарской области

С 6 по 10 апреля служба занятости населения Самарской области работает в условиях режима повышенной готовности.

Постановка граждан на учет в качестве безработного происходит только через интерактивный портал службы занятости — samaratrud.ru.

Перерегистрация безработных граждан осуществляется также через интерактивный портал службы занятости — samaratrud.ru. В исключительных случаях — через телефонную (мобильную) связь.

Работодатели предоставляют обязательные сведения через портал "Работа в России": trudvsem.ru, интерактивный портал службы занятости — samaratrud.ru.

Дополнительные консультации по телефонам горячих линий центров занятости. Все телефоны размещены на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в разделе "Коронавирус".

Личный прием граждан и работодателей в этот период не осуществляется.

Дистанционное получение услуг в сфере занятости возможно только с наличием подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных услуг (через ЕСИА). Пошаговая инструкция по работе на интерактивном портале и получению подтвержденной учетной записи — на портале samaratrud.ru (главный баннер).