16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров посетил лабораторию, где проводят анализы на COVID-19 Принято решение о возобновлении работы системообразующих предприятий Самарской области Профсоюзы региона обратились к губернатору с предложением разрешить работать до 30 апреля IT-компании региона помогут бороться с распространением коронавируса Глава Кинельского района отправлен в отставку

Власть и политика

Опубликовано расписание работы службы занятости населения Самарской области

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 6 по 10 апреля служба занятости населения Самарской области работает в условиях режима повышенной готовности.

Постановка граждан на учет в качестве безработного происходит только через интерактивный портал службы занятости — samaratrud.ru.

Перерегистрация безработных граждан осуществляется также через интерактивный портал службы занятости — samaratrud.ru. В исключительных случаях — через телефонную (мобильную) связь.

Работодатели предоставляют обязательные сведения через портал "Работа в России": trudvsem.ru, интерактивный портал службы занятости — samaratrud.ru.

Дополнительные консультации по телефонам горячих линий центров занятости. Все телефоны размещены на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в разделе "Коронавирус".

Личный прием граждан и работодателей в этот период не осуществляется.

Дистанционное получение услуг в сфере занятости возможно только с наличием подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных услуг (через ЕСИА). Пошаговая инструкция по работе на интерактивном портале и получению подтвержденной учетной записи — на портале samaratrud.ru (главный баннер).

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3