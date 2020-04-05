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Общество

В Самаре сотрудник ДПС не пустил врача к пациенту с кровотечением

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 4 апреля, в Самаре пользователи соцсетей активно обсуждали пост заведующего отделением травматологии и ортопедии Клинического госпиталя "Мать и Дитя" Геннадия Куропаткина.

Медик пишет, что он "был вызван срочно в клинику к больному, у которого в послеоперационном периоде возникло массивное кровотечение, угрожающее жизни. Был остановлен постом ДПС на ул. Ново-Садовой. Показал все необходимые документы, просил быстрее пропустить, так как от этого зависит жизнь больного, пытался даже объехать пост. Но в ответ меня остановили, оформляли 35 минут протокол".

По словам автора поста, протокол оформляли за пересечение двойной сплошной, когда пытался объехать их "кордон". 

В следующем посте Куропаткин сообщил, что "операция закончилась, кровотечение остановлено. Все пока обошлось, больной побудет в реанимации. На совести инспектора ДПС почти пол-литра крови". 

На пост отреагировал начальник отдела информации и общественных связей областного ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн. Он написал в комментариях, что "информация передана для принятия мер должностным лицам полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре по территориальности. По факту, указанному Вами в обращении, назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение. О результатах проведения проверки Вам будет сообщено. Спасибо за Ваш труд".

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