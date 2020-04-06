Дмитрий Азаров: "Режим самоизоляции на территории региона продолжается"

В понедельник, 6 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19, где вместе с членами регионального правительства, представителями федеральных ведомств и главами муниципальных образований в режиме видеоконферецсвязи обсудил ситуацию с числом инфицированных, готовность медицинских учреждений, контроль за соблюдением режима самоизоляции.

Открывая заседание штаба, Дмитрий Азаров отметил: "Сегодня выходят на работу сотрудники целого ряда системообразующих предприятий Самарской области, в том числе тех категорий, которые отражены в постановлении правительства".

В связи с этим губернатор обратил внимание глав муниципальных образований региона на необходимость ритмичной работы общественного транспорта, особенно в часы пик, чтобы максимально обеспечить возможность людям комфортно добраться до своих рабочих мест, соблюдая требования по дистанцированию.

Глава Самары Елена Лапушкина доложила: сегодня на улицы города вышло 1014 единиц общественного транспорта. В часы пик интервал движения составляет от 4 до 6 мин. Метро работает в штатном режиме, до 24:00. Транспорт проходит дезинфекцию несколько раз в день, кондукторы и водители обеспечены масками и перчатками.

Глава Тольятти Сергей Анташев сообщил, что сегодня на маршруты вышло 720 единиц общественного транспорта, в то время как еще на прошлой неделе работало только 496 автобусов и троллейбусов. "Держите связь со всеми предприятиями по графику выхода сотрудников, — поручил губернатор. —

Количество работников предприятий на протяжении недели будет увеличиваться. Чтобы не создавать дополнительного напряжения, необходимо обеспечить все условия для социального дистанцирования в транспорте".

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова доложила, что на утро понедельника в губернии не зафиксировано новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Общее число случаев прежнее — 17. При этом 9 человек выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. За истекшие сутки, 5 апреля, было проведено 188 лабораторных исследований, а всего число проверенных тестов составило 7650. Под медицинским наблюдением находится 6617 граждан. Продолжает работать горячая линия по коронавирусу.

Несмотря на то, что ситуация сейчас не требует задействования дополнительных мощностей, мобилизация ресурсов продолжается, разворачиваются дополнительные койки инфекционного профиля, закупается необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты для медицинских работников и людей, задействованных на предприятиях жизнеобеспечивающего цикла.

Замредседателя облправительства Александр Фетисов рассказал о подготовке комплексного плана по обеспечению эпидемиологической безопасности населения на период введения в регионе режима повышенной готовности. Кроме того, к пятнице, 10 апреля, будет разработан комплексный план на случай введения в регионе режима ЧС. В тоже время губернатор уточнил, что в настоящий момент обстановка в области не имеет предпосылок для объявления ЧС.

Еще одна важная тема, рассмотренная участниками оперативного штаба, касалась режима работы медицинских учреждений в период угрозы распространения коронавирусной инфекции. Дмитрий Азаров поручил руководству медучреждений выстроить работу таким образом, чтобы не допустить скопления людей в очередях, особенно в больницах, где значительная часть пациентов — люди из группы риска.

Особое внимание глава региона поручил уделить Самарскому областному клиническому онкологическому диспансеру. Он рассказал, что к нему поступило уже несколько обращений от жителей губернии: "По три часа пациенты сейчас стоят в очередях, допускается скопление большого количества людей с пониженным иммунитетом. Пересматривайте работу центра, исправляйте ситуацию", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил обратить внимание на защиту как врачей, так и пациентов: все должны быть обеспечены масками, принимать людей необходимо строго по записи и без очередей. Контроль за соблюдением мер безопасности министерству здравоохранения поручено осуществлять в ежедневном режиме.

Отдельно Дмитрий Азаров остановился на работе предприятий. Он подчеркнул: руководители, определив необходимое количество сотрудников, должны обеспечить соблюдение всех санитарных норм и предписаний. Дмитрий Азаров поручил всем министерствам провести соответствующие проверки.

"Крайне важно, чтобы на этой неделе режим самоизоляции соблюдался. У людей, понятно, в голове некоторая путаница есть, поскольку начинает работать часть предприятий. И у тех, кто не работает, появляется ощущение, что им тоже можно выходить на улицу. Это не так, — отметил губернатор, завершая заседание. — Выход на работу приравнен к исключительным случаям, все остальные сидят дома. Режим самоизоляции на территории региона продолжается".

Губернатор поручил всем главам городов и районов Самарской области более активно вести разъяснительную работу с населением.