В Самарской области начинает действовать противопожарный режим

Особый противопожарный режим на территории Самарской области начнет действовать уже с 8 апреля, а не с 15, как планировалось ранее. Такое решение было принято накануне в ходе еженедельного оперативного совещания под председательством первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова с участием руководителей министерств и ведомств региона, глав муниципальных образований губернии.

Как доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число природных пожаров (пал травы) существенно выросло. Специалисты видят причину, прежде всего, в погодных условиях.

Напомним, что на период действия режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. В лесу запрещено разводить костры, проводить работы с открытым огнем. При наступлении IV–V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет на въезд транспортных средств и пребывание граждан. Кроме того, запрещено сжигание мусора, сухой травянистой растительности и отходов на территориях населенных пунктов, организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках. Информация о классах пожарной опасности будет публиковаться ежедневно на официальном сайте министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в разделе "Пожароопасная обстановка".

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил муниципалитетам срочно разработать нормативные документы, регулирующие порядок сжигания мусора, разведения костров. Председатель областного правительства обратил внимание глав территорий на то, что при подготовке документа необходимо учесть нормы, касающиеся сельскохозяйственных палов сухой травы и ввести уведомительный режим в связи с этим видом работ.

"Очень тревожная ситуация. К счастью, пока мы не столкнулись с лесными пожарами. Но мы все знакомы с прогнозом, он обещает нам хорошую сухую весеннюю погоду, и опасность крайне велика. В прошлом году мы пострадали меньше наших соседей. Другие регионы пострадали в десятки раз больше. Поэтому нужно относиться к этому крайне внимательно. Предлагаю в еженедельном режиме собирать и обобщать информацию по профилактической работе и по административным взысканиям, связанным с нарушениями противопожарного режима. Все эти жесткие меры не являются избыточными, они оправданны, потому что, к сожалению, ситуация развивается пока крайне неблагоприятно. Не хотелось бы, чтобы последствия были тяжелыми", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Большое внимание участники совещания уделили обсуждению вопросов, связанных с предоставлением государственных услуг в период сохранения режима повышенной готовности в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Многие организации, оказывающие государственные услуги, сегодня работают в дистанционном формате. На электронный прием документов и консультации по телефону перешли управления социальной защиты населения региона. Выплаты ряда пособий, в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина, продлены без обращений.