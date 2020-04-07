На Forum.Digital New Business Reality обсудят цифровые решения для бизнеса в условиях пандемии

7 апреля в онлайн-формате состоится Forum.Digital New Business Reality. Форум организован для того, чтобы обсудить решения цифровизации бизнеса во время пандемии. Самые передовые решения будут представлены на VR-выставке цифровых проектов, а также анонсированы в деловой программе онлайн-форума. Трансляция будет вестись и на портале "Волга Ньюс", начало в 12:00.

Среди спикеров заявлены представители государственного сектора — член совета Фонда развития цифровой экономики Максим Черешнев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, сопредседатель Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики Торгово-промышленной палаты РФ Герман Клименко; представители бизнеса — основатель сети пиццерий "Додо пицца" — Федор Овчинников, предприниматель, продюсер, генеральный директор ООО "Музыкальный лейбл "Блэк Стар" Павел Курьянов, управляющий директор Rambler& Co Максим Тадевосян другие.

Они обсудят возможности цифровизации бизнеса для сохранения эффективности сотрудников и спасения его во время пандемии, новые возможности онлайн-сервисов для эффективной работы команды, цифровизацию бизнес-процессов за пределами офиса.

Участие на форуме возможно в различных форматах — онлайн-конференция, виртуальная выставка цифровых решений, деловая программа с кейсами ускоренной цифровой трансформации, живая дискуссия и вопросы спикерам в режиме онлайн.

Принять участие в форуме — https://forum.digital/newbusinessreality

