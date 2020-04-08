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Самарский Сталин и большевики судятся за право участвовать в выборах

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре "Коммунистический фронт большевиков" ("КФБ") пытается добиться участия в выборах в районные советы депутатов, которые намечены на сентябрь этого года.

Обратиться в суд учредителей общественной организации - Александра Кругова, Дамира Сталина, Наталью Баранову и других - вынудила проволочка с регистрацией в областном управлении Минюста.

Дело в том, что для участия в выборах необходимо, чтобы организация действовала не менее года. Документы на регистрацию "КФБ" были переданы в Минюст 14 августа 2019 года. Через месяц было вынесено решение об отказе в государственной регистрации юридического лица. Основанием послужило то, что, согласно Уставу организации, председатель и секретарь исполнительного комитета являются единоличными исполнительными органами. Однако также предусмотрено, что председатель исполкома председательствует на заседаниях исполнительного комитета организации, а это противоречит требованиям пункта 4 статьи 65.3 ГК РФ.

Кроме того, согласно представленному для госрегистрации протоколу общего собрания учредителей, председатель и секретарь исполкома составляют более одной четверти состава исполкома, что также противоречит требованиям закона.

После внесения правок в учредительные документы организация была зарегистрирована в октябре, но упустила возможность участвовать в сентябрьских выборах.

Активисты обратились в Железнодорожный районный суд Самары, где потребовали признать неправомерным первоначальный отказ Минюста. "Если бы нас зарегистрировали до сентября прошлого года, то мы смогли бы принять участие в выборах в райсоветы, назначенные на сентябрь этого года", - пояснила причину тяжбы активистка "КФБ" Наталья Баранова.

Однако районный суд поддержал позицию ведомства.

Назначенное на 7 апреля рассмотрение в областном суде апелляционной жалобы не состоялось из-за карантина по коронавирусу.

Из Манифеста "КФБ": "Все существующие партии, называющие себя "коммунистическими", "социалистическими", "рабочими" и "трудовыми", представляют собой либо маргинальные, невлиятельные, мелкие социальные группы, либо инспирированные сверху буржуазной властью политтехнологические "карманные" проекты, призванные создать в обществе иллюзию наличия в стране "коммунистического движения" и "социалистического выбора". На деле эти партии и политические группы "всплывают" на поверхность политического поля страны исключительно в предвыборный и выборный периоды, после завершения которых снова растворяясь в небытии.  Спекулирующее лозунгами социализма, паразитирующее на великих достижениях советского прошлого, руководство КПРФ во главе с господином Г.А.Зюгановым не стремится реально взять управление страной в свои руки".

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