Самарские чиновники передали системе здравоохранения 100 служебных автомобилей

Как рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала "Россия 24", автомобили, которые были заняты чиновниками регионального и муниципального уровня, в количестве 100 штук было решено передать в систему здравоохранения.

"Конечно, они работают не только на борьбу с коронавирусной инфекцией — они в целом работают на поддержку здравоохранения региона. Безусловно, количество вызовов увеличилось, и реагирование врачей возросло, благодаря этой мере. Хочу сказать, что первая неделя самоизоляции уже принесла свои результаты. У нас за первую неделю на 5% снизилось количество случаев по воспалениям легких и на 29% — по заболеваниям ОРВИ", — сообщил глава региона.

Напомним, в Самарской области по состоянию на 8 апреля 2020 г. было зарегистрировано 18 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом 11 человек из их числа уже выздоровели. Таким образом, на лечении в медучреждениях региона остается 7 человек.

"При этом, конечно же, мы понимаем, что ситуация может меняться и не в лучшую сторону. Сегодня президент страны Владимир Владимирович Путин сказал о том, что самые сложные — это первые 4-5 недель. Мы этап этот еще не прошли. Поэтому в режиме повышенной готовности работают все службы региона. Реанимобилей на сегодняшний момент достаточно. Но в пиковой нагрузке, конечно, мы будем готовы принять меры — вплоть до дополнительного переоборудования автомобилей. Хочу вам сообщить о том, что за последние два года мы обновили парк автомобилей скорой помощи, реанимобилей на 130 новых машин, и сейчас в рамках нашего сотрудничества с частным предприятием еще 65 новых автомобилей скорой помощи мы получаем в регион", — рассказал Дмитрий Азаров.

Также, комментируя сделанные сегодня президентом РФ Владимиром Путиным заявления по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в стране, губернатор подчеркнул "ту последовательную линию", которую президент проводит уже на протяжении многих лет и которая касается поддержки семей с детьми.

"Владимир Владимирович Путин отдельно выделил эту категорию в мерах поддержки. Я напомню, что президент сегодня сообщил, что подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал — по 5 тыс. руб. ежемесясно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно. Гарантированно такие выплаты пройдут в апреле, мае и июле. На месяц раньше начинаются выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Отдельно напомню и о том, что с 1 марта президент принял решение для всех семей, в которых есть родители, которые потеряли работу, выплачивать дополнительное пособие по 3 тыс. на каждого ребенка и по верхней планке платить пособие по безработице, то есть 12,1 тыс. руб.", — заявил Дмитрий Азаров и добавил, что, безусловно, это очень серьезная мера поддержки населения.