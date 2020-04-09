Волонтерам разрешили свободное перемещение в период самоизоляции

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров внес изменения в постановление об ограничительных мероприятиях в связи с распространением коронавируса, которые дают право волонтерам свободно перемещаться в период самоизоляции. Документ опубликован на сайте правительства региона.