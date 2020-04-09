16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Многодетным семьям Самарской области выделят деньги на ноутбуки Волонтерам разрешили свободное перемещение в период самоизоляции В Самарской области 6,8 тыс. медиков получат надбавки к зарплате Дмитрий Азаров прокомментировал обращение Владимира Путина о мерах поддержки семей с детьми Виктор Кудряшов: Порядок получения помощи семьям с детьми должен быть готов к 10 апреля

Власть и политика

Волонтерам разрешили свободное перемещение в период самоизоляции

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров внес изменения в постановление об ограничительных мероприятиях в связи с распространением коронавируса, которые дают право волонтерам свободно перемещаться в период самоизоляции. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Оказывать помощь отдельным категориям граждан, доставлять еду и лекарства волонтеры смогут при наличии справки с указанием адреса волонтерского штаба и номера телефона его руководителя.

С формой справки для волонтеров можно ознакомиться по ссылке.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3