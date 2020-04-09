Волонтерам разрешили свободное перемещение в период самоизоляции

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров внес изменения в постановление об ограничительных мероприятиях в связи с распространением коронавируса, которые дают право волонтерам свободно перемещаться в период самоизоляции. Документ опубликован на сайте правительства региона.
Оказывать помощь отдельным категориям граждан, доставлять еду и лекарства волонтеры смогут при наличии справки с указанием адреса волонтерского штаба и номера телефона его руководителя.
С формой справки для волонтеров можно ознакомиться по ссылке.