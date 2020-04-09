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Власть и политика

Чиновники получили право штрафовать нарушителей режима самоизоляции

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил перечень органов исполнительной власти и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6 КоАП РФ, в отношении нарушителей режима самоизоляции. Документ опубликован на сайте правительства региона.

В перечень вошли руководители, помощники, советники и специалисты всех министерств региона, за исключением министерства управления финансами, ГЖИ, Госстройнадзора, областных департаментов ветеринарии, охоты и рыболовства, общественной безопасности, а также правопорядка и противодействия коррупции, ценового и тарифного регулирования, управления государственной охраны объектов культурного наследия.

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