В регионе с 13 апреля могут открыться салоны красоты, ЗАГСы и МФЦ

В пятницу, 10 апреля, на заседании оперативного штаба по предотвращению угрозы распространения COVID-19 его участники во главе с губернатором Дмитрием Азаровым обсудили смягчение ряда ограничений по работе предприятий и передвижению граждан.

"Коллеги, давайте посмотрим, какие у нас есть дополнительные возможности, чтобы с одной стороны не создавать угрозы, а с другой — дать людям глоток свежего воздуха", — заявил Дмитрий Азаров.

К примеру, рассматривается вопрос о возобновлении деятельности организаций по предоставлению услуг (химчисток, парикмахерских, салонов красоты) с 13 апреля, но только при соблюдении всех санитарных норм и по предварительной записи, чтобы не допустить скопления людей.

Предложено возобновить работу органов ЗАГС и МФЦ — исключительно по предварительной записи и с выдачей уведомлений людям в строго определенное время — а также тех, кто предоставляет услуги по пошиву одежды, ремонту техники, оказывают психологическую и юридическую помощь

"Это затрагивает огромное количество предприятий малого и микробизнеса.Это крайне важное решение для большого количества семей, предпринимателей, — отметил губернатор. — Мы очень внимательно должны подойти к реализации этого пункта, чтобы не допустить угрозы распространения инфекции".

При этом предложено разрешить работу только тем, кто официально зарегистрировал свой бизнес или является самозанятым. Это простимулирует людей "выйти из тени".

"Нам нужно людям помогать, мы должны создать механизм выхода из теневого сектора", — считает глава региона.











