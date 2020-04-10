Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Елховский и Ставропольский районы

В пятницу, 10 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с главой Елховского района Натальей Павловой. Они обсудили реализацию национальных проектов на территории муниципального образования.

Глава района рассказала губернатору, что по программе "Комфортная городская среда" завершается благоустройство 2 общественных территорий в районном центре. Также жители района активно участвуют в областном проекте "Содействие". В частности, при поддержке области реализуются проекты по устройству освещения в сельских поселениях, по капремонту сельских домов культуры и т. д.

По нацпроекту "Здравоохранение" в районе не достигли показателей по снижению смертности. Наталья Павлова особо ответила, что в муниципальном образовании есть случаи гибели людей от отравления контрафактным алкоголем. Администрация района совместно с органами внутренних дел работает над решением этой проблемы.

Говоря об экономической составляющей, глава района сообщила губернатору, что треть компаний, работающих на территории муниципального образования, — это крупные региональные предприятия. "То есть у вас треть — крупные областные компании и две трети — местные. Хорошие пропорции", — заметил Дмитрий Азаров.

После встречи с главой Дмитрий Азаров побывал на полях ООО "Агро-Сервис". Сельскохозяйственное предприятие работает на территории Елховского района с 2017 года. На поле в селе Березовка компания выращивает озимую пшеницу. Сейчас там производятся работы по внесению минеральных удобрений (аммиачной селитры). Для этого задействован агрегат "Туман-2", производства волжского "Пегас-Агро". Площадь обрабатываемой земли хозяйства — 8157 га.

Предприятие постоянно инвестирует в производство и модернизацию. С 2017 по 2019 годы "Агро-Сервис" вложил в это направление 110 млн рублей. На эти деньги оборудовали токарную мастерскую на машинном дворе, пристроили дополнительное помещение к ангару для хранения зерна площадью 500 кв. м., достраивается новый ангар такой же площади.

Директор предприятия Алексей Кузмин рассказал, что этом году на полях предприятия планируется высадить зерновые на площади 3847 га, масличные на площади 2500 га. В поле Дмитрий Азаров пообщался с механизатором "Тумана 2" и похвалил эту машину, за рулём которой ему доводилось посидеть во время посещения завода "Пегас-Агро".

В Ставропольском районе губернатор побывал в хозяйстве ООО "Васильевское". Основным видом деятельности предприятия является выращивание зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника. Директор "Васильевского" Сергей Борзов рассказал, что на предприятии работает 78 человек.

Общая площадь обрабатываемой пашни составляет 8697 га, посевная площадь 7783 га, в том числе зерновые культуры — 4232 га, подсолнечник — 1978 га, кормовые культуры — 1573 га, чистый пар — 914 га.

Для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур ежегодно вносятся минеральные удобрения: в 2018 году приобретено минеральных удобрений на 15,1 млн рублей, в 2019 году — на 32,0 млн рублей. По итогам уборочных работ 2019 года ООО "Васильевское" занимает второе место по урожайности зерновых культур — 34,8 ц/га с уборочной площади 3977 га, подсолнечник — 28,7 ц/га — первый результат по муниципальному району Ставропольский.

На сегодняшний день предприятием проведено покровное боронование зяби на всей площади пашни — свыше 4000 га, подкормка озимых культур на площади 2860 га. Ведется подкормка минеральными удобрениями под яровые зерновые и подсолнечник, внесено около 2000 га.

По оперативной информации министерства сельского хозяйства Самарской области на 10 апреля, сельхозтоваропроизводители области продолжают весенние полевые работы. Проводится протравливание семян, боронование зяби, а также подкормка озимых и многолетних трав. Отдельные хозяйства области приступили к севу ранних яровых культур. Потребность в семенах яровых зерновых полностью обеспечена. Ведется их подработка, а также сортосмена и сортообновление.

Семена подсолнечника и кукурузы на зерно и корм будут приобретены в полном объеме до начала их сева. Идет работа по закупке минеральных удобрений. Основным поставщиком азотных минеральных удобрений является компания "КуйбышевАзот". Темпы приобретения минеральных удобрений в 1,7 раза превышают уровень прошлого года.