Дмитрий Азаров оценил качество работ на строительстве Климовского моста

В воскресенье, 12 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал на площадке строительства мостового перехода через Волгу в районе с. Климовка. Глава региона пообщался с рабочими, оценил качество стальных конструкций. Об этом он рассказал в своем Инстаграме.

"В последние дни непростая эпидемиологическая обстановка в регионе забирает всё рабочее и нерабочее время. Но жизнь продолжается, и важные проекты также требуют внимания и контроля. Доклады на совещаниях не всегда показывают всю картину, лучший способ посмотреть положение дел — проверить лично, пусть и в выходной день", — выразил мнение губернатор.

Кроме видео, в Инстаграме появилось и описание поездки главы региона.

"Доехал до места строительства мостового перехода через Волгу в районе с. Климовка, поговорил с работниками. Важно периодически без посредников, министров и глав районов, общаться с людьми, которые там ежедневно. Руководитель проекта КТФ "Мостоотряд-46" Равиль Набиуллович Долгоаршинных рассказал, что все работы идут по намеченному графику. Узнал, где нужна помощь, оперативно дал поручения коллегам", — рассказал Дмитрий Азаров.

Он поблагодарил рабочих за их труд во время режима повышенной готовности на такой нужной региону стройке: "Спасибо мостовикам, что даже в этот сложный для всех нас период продолжают строительство крупного и важного для области объекта, который послужит людям в будущем. Мостовой переход станет частью международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай". Это позволит сократить время поездки до Москвы, открыть в регионе новые предприятия и создать рабочие места для жителей".