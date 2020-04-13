Главная пасхальная служба региона будет транслироваться по ТВ

В понедельник, 13 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием и руководителем регионального Управления Роспотребнадзора Светланой Архиповой.

На встрече обсудили взаимодействие между Русской Православной церковью, Роспотребнадзором, региональными и местными властями в Страстную неделю и Светлый праздник Пасхи.

"Особый период, в котором находится страна и регион, предполагает дополнительные усилия по созданию безопасности и защиты здоровья и жизни людей. Мы должны это сделать с максимальным уважением к чувствам верующих", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, по поручению главного санитарного врача РФ руководителем самарского Роспотребнадзора 11 апреля подписано постановление об ограничительных мероприятиях в религиозных организациях из-за возможного осложнения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19. В нем всем религиозным объединениям рекомендовано принять меры "по недопущению проведения массовых мероприятий: религиозных обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей".

Накануне православных праздников Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих прислушаться к распоряжениям санитарных врачей и молиться дома в Страстную неделю и на Пасху.

"Сегодня многие из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда", - говорится в патриаршем послании.

Отметим также, что главная пасхальная служба региона, которую проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе областной столицы, будет транслироваться в телевизионном эфире. Так что верующие смогут поучаствовать в службе дистанционно, соблюдая необходимые требования по самоизоляции.