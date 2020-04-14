Самарским депутатам предложили обнулить налог на имущество для малого бизнеса

Самарское реготделение "Партии Роста" внесло в губернскую думу законопроект об освобождении малого бизнеса от налога на имущество до 2023 года.

Ставку в 0% предлагается установить для индивидуальных предпринимателей и организаций, чья деятельность связана с организацией театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий, а также работой объектов развлекательной инфраструктуры, предприятий общественного питания, организаций торговли, бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта.

При этом оговаривается, что годовой доход подпадающих под льготу организаций и ИП не должен превышать 1,5 млн рублей.

Такая мера, по мнению авторов инициативы обеспечит финансовое оздоровление отраслей, наиболее пострадавших от ограничений, связанных с коронавирусом, и позволит сохранить рабочие места.