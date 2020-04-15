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Губернатор Власть и политика

Режим самоизоляции может быть продлен до 30 апреля

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.

Фото: Ксения Якурнова

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова сообщила, что на сегодняшний день в Самарской области нет новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Общее их число — 40, 14 человек — выздоровели и были выписаны, 26 — проходят лечение.

Светлана Архипова отметила, что темп прироста выявленных случаев заболевания в Самарской области ниже, чем в целом по стране: "Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 1,25. Это меньше, чем у наших коллег на окружающих территориях, и ниже, чем в целом по стране — по России он составляет порядка 15 на 100 тыс. населения. — сказала Светлана Архипова. — Вместе с тем мы отмечаем снижение индекса самоизоляции, что может способствовать дальнейшему распространению инфекции".

В связи с этим она рекомендовала рассмотреть возможность продления режима самоизоляции по 30 апреля 2020 года, а также ввести масочный режим при необходимости выхода на улицу. Кроме этого, предложение руководителя ведомства касалось усиления контроля за дезинфекцией в местах общего пользования с подтверждением выполнения этой работы.

Управлением Роспотребнадзора были выданы более 5 тыс. предписаний юридическим лицам о проведении дезинфекции, и планируется направить в обращение в прокуратуру о контроле выполнения этих предписаний. Также она предложила ввести запрет на деятельность турбаз и баз отдыха до особого распоряжения. Это предложения находятся на рассмотрении оперативного штаба.

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