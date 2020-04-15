В регионе усилят контроль за соблюдением жителями режима самоизоляции

В Самарской области будет усилен контроль за соблюдением жителями режима самоизоляции. Для того, чтобы подключиться к этой работе, органам исполнительной власти необходимо внести изменения в должностные регламенты. Эту работу необходимо закончить 16и апреля, сообщили на заседании регионального оперативного штаба.

Напомним, обязанность соблюдать 14-дневную самоизоляцию для граждан, прибывающих не только из других стран, но и из других субъектов Российской Федерации, установлена постановлением губернатора.

По поручению главы региона, данному на заседании штаба 14 апреля, был разработан алгоритм этой работы. Приезжающие поездами, в том числе транзитными, будут заполнять анкеты, которые сотрудники вокзалов передадут в органы МВД, и уже правоохранители будут осуществлять дальнейший контроль.

Также будет организована работа в аэропорту Курумоч. Там будет организован пост в составе 5 волонтеров российских студенческих отрядов и представителя МВД. Помимо этого, всем прибывающим из других субъектов будут выдаваться памятки с информацией о необходимости соблюдения ограничительных мер.

Сотрудники ДПС проверяют автомобильный транспорт, посты усилены сотрудниками Росгвардии. Работа нацелена на выявление транспортных средств с номерными знаками других регионов РФ и документировать их перемещение. Собранная информация передается в территориальные управления МВД для дальнейшей работы. Действуют передвижные рубежи контроля, которые меняют дислокацию.

Также дорожная инспекция продолжает отслеживать граждан, вернувшихся из-за границы: с помощью информационной системы "Паутина" сотрудники ведомства отслеживают передвижение автомобилей граждан, которые должны находится на самоизоляции.

"При наличии признаков нарушения санитарных и гигиенических нормативов собирается соответствующий административный материал, — добавил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов. — Доложу, что за истекший период 2217 граждан, приехавших из-за границы и имеющих собственный автомобиль, мы проверили, собрано 315 административных материалов о нарушении режима самоизоляции".