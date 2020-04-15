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Губернатор Власть и политика

Жителям региона, застрявшим в Таиланде, помогут вернуться домой

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 апреля, на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области обсуждался вопрос о вывозе жителей Самарской области из Таиланда.

Отметим, что сейчас порядка 170 человек не имеют возможности вернуться домой.

Губернатор Дмитрий Азаров дал поручение проинформировать этих граждан о порядке регистрации на портале госуслуг, что даст возможность включить их в списки для формирования вывозных рейсов.

Кроме того, им разъяснят порядок получения материальной помощи через МИД РФ.

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