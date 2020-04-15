Жителям региона, застрявшим в Таиланде, помогут вернуться домой

В среду, 15 апреля, на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области обсуждался вопрос о вывозе жителей Самарской области из Таиланда.

Отметим, что сейчас порядка 170 человек не имеют возможности вернуться домой.

Губернатор Дмитрий Азаров дал поручение проинформировать этих граждан о порядке регистрации на портале госуслуг, что даст возможность включить их в списки для формирования вывозных рейсов.

Кроме того, им разъяснят порядок получения материальной помощи через МИД РФ.