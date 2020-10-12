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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с кончиной Елены Шпаковой

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 11 октября, в Самаре на 96-м году ушла из жизни Елена Шпакова. Губернатор Дмитрий Азаров от регионального правительства и от себя лично выразил соболезнования в связи с ее кончиной.

Елена Шпакова является почетным гражданином Самарской области, Героем Социалистического Труда и заслуженным работником пищевой индустрии РСФСР. 

"Это невосполнимая потеря для всей губернии и страны в целом. Именно Елена Васильевна когда-то превратила куйбышевскую кондитерскую фабрику во флагман пищевой промышленности, а шоколадная фабрика "Россия", которая приобрела известность в нашей стране и далеко за ее пределами, стала брендом региона", — отметил губернатор.

Так, больше 20 лет Елена Шпакова возглавляла производство. Ее знали и ценили как профессионала, высококлассного руководителя, превосходного и терпеливого наставника. Имя Елены Васильевны внесено в "Золотую Книгу Почета" Министерства пищевой промышленности РСФСР и в книгу трудовой славы Министерства пищевой промышленности СССР. 

"Елена Васильевна Шпакова — это человек-эпоха, гордость Самарской земли, легенда пищевой промышленности. Ее жизненный путь — пример профессионализма, безраздельной преданности делу, самоотверженного труда на благо общества. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими. Память об этом удивительнейшем человеке навсегда останется в наших сердцах", — высказался Дмитрий Азаров. 

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