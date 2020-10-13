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Губернатор Власть и политика

Предприятиям региона выписано несколько тысяч штрафов за нарушение действующего режима

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 12 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире федерального канала по телефонной связи сообщил о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. По его словам, ввод новых ограничительных мер не планируется.

Глава региона отметил, что в первую очередь наводится порядок с соблюдением действующих мер по масочному режиму, по работе торговых центров, общественного транспорта и точек общепита.

"Выписано уже несколько тысяч штрафов. Дела по ряду предприятий уже находятся в судах на предмет рассмотрения приостановки деятельности в связи с нарушением режима, действующего на территории региона", — отметил губернатор.

Как подчеркнул Дмитрий Азаров, в первую очередь это касается предприятий торговли, общепита — там, где угроза заболеваемости наиболее высока.

"Не хотелось бы вводить новые ограничения. Надеюсь на благоразумие земляков и на соблюдение элементарных правил, которые помогут не допустить распространения эпидемии2, — подытожил руководитель Самарской области.

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