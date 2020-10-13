Дмитрий Азаров: Необходим уникальный контент оперных, джазовых и классических музыкальных фестивалей

Предложения рабочей группы Госсовета по направлению "Культура", которую возглавляет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, были учтены при корректировке методик расчета показателей достижения национальных целей.

Эту тему рассмотрели во вторник, 13 октября, на совещании, которое провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, нацпроект "Культура", инициированный президентом страны Владимиром Путиным призван усовершенствовать систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, для этого необходимо укрепить материально-техническую базу учреждений культуры, сделать более доступной культуру на селе и в малых городах, увеличить посещаемость театров, музеев и библиотек.

Самарская область активно включалась в реализацию нацпроекта: только за 2019 год несколько десятков муниципальных ДШИ получили новые музыкальные инструменты, в ряде районов губернии открылись автоклубы, виртуальные концертные залы и кинозалы, созданы модельные библиотеки, проведен капитальный ремонт ДК.

Большинство мероприятий нацпроекта успешно реализуются и в 2020 году, однако по ряду направлений работу пришлось корректировать с учетом пандемии коронавирусной инфекции. В частности, на некоторое время учреждения культуры потеряли возможность очного общения со зрителями, многие мероприятия перешли в онлайн-формат.

В связи со сложившейся ситуацией Владимир Путин поручил расширить горизонт реализации национальных целей и задач, скорректировать показатели по всем 12 нацпроектам. По поручению президента единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года должен быть разработан Правительством и представлен на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам до 30 октября.

Работу по внесению изменений в рамках нацпроекта "Культура" возглавил Дмитрий Азаров. Под его руководством рабочей группой Госсовета и региональным министерством культуры были обобщены предложения всех субъектов РФ, представителей общественных организаций и экспертного сообщества и направлены в адрес Правительства РФ.

"Хочу с удовлетворением отметить, что методиками расчета учтены предложения рабочей группы. Это касается учета посещения культурных мероприятий в онлайн-формате, учета как бесплатных, так и платных посещений культурных мероприятий, внесение возможности учета мероприятий, проводимых некоммерческими организациями", — отметил Дмитрий Азаров.

При этом глава региона подчеркнул, что остались еще аспекты, которые нуждаются в доработке. В частности, достижение уровня посещаемости культурных мероприятий на уровне базовых показателей 2019 года в следующем, 2021 году, может быть труднодостижимым.

"Мы, к сожалению, не знаем, как эпидемиологическая ситуация будет развиваться, и, возможно, в три раза увеличить показатели, достигнутые в 2020 году, не получится, если у нас сохранятся ограничительные меры в первом квартале. Кроме того, эпидемиологи не исключают возможность распространения инфекции и в последующие периоды. Крайне важно здесь отметить, что этот показатель на таком уровне будет отфиксирован в случае благополучной эпидемиологической ситуации", — высказал предложение Дмитрий Азаров.

Также руководитель рабочей группы Госсовета по культуре выступил с рядом идей по форматированию системы отчета субъектов РФ перед профильным министерством и Правительством РФ и предложил обеспечить виртуальные киноконцертные залы уникальным контентом.

"Посещаемость, заинтересованность в этих залах можно значительно повысить, если будет закупаться уникальный контент оперных, джазовых и классических музыкальных фестивалей. Это даст людям возможность в режиме онлайн приобщиться к знаковым культурным событиям", — отметил Дмитрий Азаров.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поблагодарил губернатора за выступление и отметил, что все предложения будут учтены, а также попросил Дмитрия Азарова ознакомиться с методикой после внесения озвученных корректировок.