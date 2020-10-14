Власти Тольятти опровергли информацию о смерти завуча одной из школ от коронавируса

В мэрии Тольятти опровергли информацию о смерти от коронавируса завуча в школе № 82, по причине чего в учебном заведении ввели карантин. Данные о произошедшей трагедии опубликовал один из пабликов социальной сети со ссылкой на руководителя думской фракции "Справедливая Россия" Ивана Попова.

"Как нам стало известно, в 82 школе ввели карантин, так как там умер завуч. Из всех школ только в этой директор рискнул признать, что ситуация вышла из-под контроля. А сколько таких школ в городе?..", — приведена цитата парламентария.

В мэрии города информацию признали несоответствующей действительности.

"Закрытых на карантин школ в Тольятти нет. У нас даже нет ни одного класса, который бы ушел на карантин по гриппу и ОРВИ. Более того, ситуация по заболеваемости детей в образовательных учреждениях города спокойная, — заявила руководитель департамента образования Лариса Лебедева в ходе заседания городского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Она также напомнила, что учащиеся двух классов в школах №№ 38 и 49 продолжают в эти дни находиться на дистанционном обучении, поскольку у двух школьников ранее была лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. В дистанционном режиме вместе с подопечными находятся также 18 педагогов из числа контактировавших с заболевшими школьниками лиц.

МБУ "Школа № 82" в связи с высокой заболеваемостью педагогов гриппом и ОРВИ ушло на досрочные каникулы. Однако, как уточняют в администрации города, карантин здесь не вводился и не планируется. Несмотря на то, что ранее, действительно, скончался один из сотрудников учреждения, причины для проведения карантинных мероприятий отсутствуют. Как подчеркнул на заседании оперштаба начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Тольятти Алексей Кузнецов, летальный исход в данном учебном учреждении никак не связан с коронавирусной инфекцией. Более того, по его словам, у данного сотрудника вовсе не было подтверждено наличие COVID-19.

"К сожалению, сотрудник школы скончался. От лица администрации Тольятти, городского оперативного штаба выражаю искренние соболезнования родным и близким педагога, всему коллективу и учащимся образовательного учреждения. Вместе с тем, причины смерти работника школы не связаны с коронавирусом, и сегодня мы в этом еще раз убедились. В связи с этим считаю, что в нынешних непростых условиях, когда все силы и средства различных служб города и региона брошены на борьбу с пандемий и с профилактикой сезонных заболеваний, искусственно нагнетать ситуацию и сеять излишнюю панику — это, по меньшей мере, неэтично, неосмотрительно и уж точно недопустимо", — отреагировал на публикацию глава Тольятти Сергей Анташев.