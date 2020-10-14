В регионе валовой сбор зерна составит 2,8 млн тонн

В среду, 14 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме ВКС провел расширенное совещание, где представители крупных сельскохозяйственных предприятий, муниципалитетов, профильного министерства и научного сообщества обсудили предварительные итоги уборочной кампании 2020 года и планы развития отрасли на 2021 год.

Дмитрий Азаров поздравил аграриев с прошедшим праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он особо подчеркнул, что сельскохозяйственная отрасль — одна из немногих, которая не прерывала работу ни на один день в период пандемии.

О предварительных итогах сельскохозяйственного сезона доложил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Акимов. Он отметил, что в первом полугодии аграрии региона произвели продукции на общую сумму в 7,9 млрд руб., что на 5,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая посевная площадь сельхозкультур в 2020 составила 2130 тыс. га. Площадь посева зерновых и зернобобовых культур увеличилась на 45 тыс. га и составила 1149 тыс. га.

По состоянию на 14 октября в регионе обмолочено 1058 тыс. га зерновых и зернобобовых культур или 94% от зернового клина. Прогноз на этот год — 2,8 млн т зерна.



"По предварительному прогнозу, валовой сбор зерна составит 2,8 млн тонн в чистом весе, в целом такой валовой сбор зерна Самарская область не получала с 1990 года. Собранного аграриями зерна достаточно, чтобы полностью обеспечить губернию мукой, семенами и фуражом, а также осуществлять экспортные поставки", — пояснил заместитель министра.



При этом уже сейчас намолочено более 2,7 млн т зерна при средней урожайности 26,5 ц/га. В 2019 году на эту дату было убрано 1001,7 тыс. га, собрано 1676,5 тыс. т зерна при средней урожайности 16,7 ц/га.

"Этот результат стал возможным благодаря внедрению передовых технологий и достижений современной агрономической науки в производство. Большое внимание уделялось также приобретению высокопроизводительной техники, оказанию широкого спектра мер государственной поддержки, а также созданию комфортных условий для жизни и работы на селе. И эта синергия придала дополнительный импульс реализации национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным", — отметил Дмитрий Азаров.

Лидерами по валовому сбору зерна являются Ставропольский район, где намолочено 220 тыс. т, Кошкинский, где эта цифра составляет 191 тыс. т и Кинель-Черкасский — 180 тыс. т. Кроме того, еще в 10 муниципальных районах зерна намолочено по 100 тыс. т и более.

Прирост показателей достигнут и в животноводстве: за 8 месяцев 2020 года объем производства мяса во всех категориях хозяйств увеличился на 4,4% к аналогичному периоду 2019-го и составил 91,6 тыс. т. Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий увеличился на 3,2% и составил 321,1 тыс. т.

"Хороший урожай, прирост показателей в животноводстве, увеличение объемов производимой продукции — это не только улучшение экономики. Это и обеспечение продовольственной безопасности Самарской области и России в целом. В реалиях сегодняшнего дня, когда по различным причинам то тут, то там возникают трудности в осуществлении экспорта и импорта, это крайне важная задача", — сказал губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что плановый показатель по объему экспорта продукции АПК для Самарской области на текущий год составляет $223 млн. По оперативным данным Федеральной таможенной службы, экспорт продукции АПК из Самарской области за 9 месяцев 2020 года уже составил $257,2.

Глава региона подчеркнул, что одна из ключевых целей, которую ставит перед регионами федеральный центр, — это увеличение плодородия почв путем внесения минеральных удобрений. Крупные агрохолдинги активно занимаются "подкормкой" земель, а вот крестьянско-фермерские хозяйства не столь активно применяют дополнительные меры по улучшению плодородия почв.

При этом выяснилось, что региональное министерство недостаточно активно стимулируют мелкие хозяйства применять минеральные удобрения, не разъясняет, насколько эффективно и важно поддержание плодородия земель. Кроме того, руководство министерства даже не приняло целевые показатели и методики расчета по внесению удобрений в разрезе каждого района.

Дмитрий Азаров раскритиковал министерство за некачественную работу по данному направлению и попросил разъяснить ситуацию. Алексей Акимов сказал, что прежде чем увеличивать объемы внесения удобрений, необходимо провести агрохимическое обследование полей всех сельскохозяйственных предприятий региона. По его словам, на проведение этой работы министерство отвело весь 2021 год.

Глава региона отметил, что это недопустимые сроки и поставил задачу провести анализ как можно быстрее, чтобы приступить к конкретной работе по увеличению объемов внесения минеральных удобрений.

По итогам совещания Дмитрий Азаров поручил заместителю министра сельского хозяйства и продовольствия региона Алексею Акимову в течение 10 дней оформить протокол всех озвученных поручений и взять в детальную проработку каждое предложение, высказанное аграриями региона.