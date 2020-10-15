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Губернатор Власть и политика

Регион получит дополнительные средства на реставрацию Дворца спорта и тольяттинской набережной

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область получит дополнительные средства на реставрацию Дворца спорта и тольяттинской набережной, сообщил в четверг, 15 октября, губернатор Дмитрий Азаров на большом совещании по итогам реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Отметим, что в эти дни проходит большая работа по формированию федерального бюджета на 2021-й и последующие годы. Дмитрий Азаров постоянно отстаивает интересы региона на федеральном уровне, чтобы важнейшие для губернии проекты получали поддержку Правительства РФ.

Глава региона рассказал, что ему удалось добиться ряда крайне важных, позитивных решений. Планируется, что в ходе внесения поправок в федеральный бюджет Самарская область получит дополнительные средства, которые позволят быстрее  достроить Дворец спорта в Самаре, а также начать строительство набережной в Тольятти уже в 2021 году.

"Очень рассчитываю, что эти решения найдут свое отражение в ходе доработки бюджета, внесения поправок уже в ближайший период", — уточнил Дмитрий Азаров.

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