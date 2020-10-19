Роспотребнадзор требует отправить пенсионеров Самарской области на обязательную самоизоляцию

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В понедельник, 19 октября, глава Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции выступила с инициативой обязательной самоизоляции для граждан старшего возраста.