Роспотребнадзор требует отправить пенсионеров Самарской области на обязательную самоизоляцию

В понедельник, 19 октября, глава Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции выступила с инициативой обязательной самоизоляции для граждан старшего возраста.
Напомним, сейчас эта норма носит рекомендательный характер.
Областное правительство проработает этот вопрос по поручению губернатора. Глава региона Дмитрий Азаров дал поручение привлечь к обсуждению перевода на дистант пожилых работников профсоюзы и Союз работодателей.
На следующем заседании штаба будет также рассмотрен вопрос о переводе сотрудников учреждений в возрасте 65 лет и старше на дистанционный формат работы.