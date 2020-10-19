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Губернатор Власть и политика

Роспотребнадзор требует отправить пенсионеров Самарской области на обязательную самоизоляцию

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 октября, глава Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции выступила с инициативой обязательной самоизоляции для граждан старшего возраста.

Напомним, сейчас эта норма носит рекомендательный характер.

Областное правительство проработает этот вопрос по поручению губернатора. Глава региона Дмитрий Азаров дал поручение привлечь к обсуждению перевода на дистант пожилых работников профсоюзы и Союз работодателей.

На следующем заседании штаба будет также рассмотрен вопрос о переводе сотрудников учреждений в возрасте 65 лет и старше на дистанционный формат работы.

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