Пациентов с внебольничной пневмонией отправят на реабилитацию в санаторий "Можайский"

На базе санатория "Можайский" в поселке Студеный Овраг будет организован Центр реабилитации для пациентов с внебольничной пневмонией. Туда направят тех, кто уже получил первый курс лечения в стационарах и у кого наблюдается положительная динамика.

Об этом говорили в понедельник, 19 октября, на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Напомним, на текущий момент в области зафиксировано 14134 случая COVID-19. Почти 80% пациентов, 11043 человека выздоровели.

Кроме этого, для борьбы с коронавирусом в регионе создается дополнительный коечный фонд. В течение месяца будет создан резерв в 770 мест, появится и Центр реабилитации.

Такой ступенчатый подход будет применен в области впервые и также позволит увеличить нагрузку на профильные места в стационарах. Всего в области создано 5521 место, из них 1798 — в течение последних трех недель.