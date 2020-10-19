16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пациентов с внебольничной пневмонией отправят на реабилитацию в санаторий "Можайский" Роспотребнадзор требует отправить пенсионеров Самарской области на обязательную самоизоляцию Более 12 млрд руб. выделят на ремонт дорог по нацпроекту Самарской области в 2021 году Регион получит дополнительные средства на реставрацию Дворца спорта и тольяттинской набережной В регионе валовой сбор зерна составит 2,8 млн тонн

Губернатор Власть и политика

Пациентов с внебольничной пневмонией отправят на реабилитацию в санаторий "Можайский"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На базе санатория "Можайский" в поселке Студеный Овраг будет организован Центр реабилитации для пациентов с внебольничной пневмонией. Туда направят тех, кто уже получил первый курс лечения в стационарах и у кого наблюдается положительная динамика.

Об этом говорили в понедельник, 19 октября, на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Напомним, на текущий момент в области зафиксировано 14134 случая COVID-19. Почти 80% пациентов, 11043 человека выздоровели.

Кроме этого, для борьбы с коронавирусом в регионе создается дополнительный коечный фонд. В течение месяца будет создан резерв в 770 мест, появится и Центр реабилитации.

Такой ступенчатый подход будет применен в области впервые и также позволит увеличить нагрузку на профильные места в стационарах. Всего в области создано 5521 место, из них 1798 — в течение последних трех недель.

 

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1