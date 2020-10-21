В регионе могут продлить школьные каникулы до 9 ноября

В среду, 21 октября, в режиме ВКС состоялось первое заседание созданной недавно общественной организации — областного родительского собрания. Вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым члены собрания обсудили план работы на текущий год, основные задачи, стоящие перед организацией, а также избрали руководящий состав собрания.

"Процесс образования и воспитания невозможен без участия родителей. Я рад, что родительская общественность откликнулась, поддержала идею создания областного родительского комитета", — отметил Дмитрий Азаров, приветствуя членов собрания.

В состав нового органа вошли родители из всех образовательных округов региона. Среди них — многодетные родители, мамы и папы, которые воспитывают приемных детей, члены общественных организаций, губернской думы, Общественной палаты и регионального отделения ОНФ.

Один из главных вопросов, к решению которого по инициативе Дмитрия Азарова уже подключилось областное родительское собрание, — это контроль качества питания в школах. Напомним, что задачу обеспечить всех учеников младших классов горячим питанием поставил Владимир Путин во время оглашения Послания Федеральному Собранию.

На тему организации питания высказались родители из разных образовательных округов. Онии подчеркнули, что претензий к качеству питания практически не возникает, однако не всегда школьники съедают предложенные блюда.

Как отметила представительница родительской общественности из Северо-западного образовательного округа Людмила Генералова, "очень важно проводить разъяснительную работу с родителями о культуре питания, о здоровом питании. Ведь многие дети не привыкли есть то, что готовят у нас в школах просто потому, что это здоровое питание. Мы планируем на нашей территории запуск проекта, посвященного этой теме. Возможно, с использованием онлайн-платформ".

Дмитрий Азаров идею поддержал. "Спасибо огромное за то, что вы эту тему поднимаете. Работа по информированию должна носить всеобъемлющий характер, в том числе — и о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать родители школьников", — подчеркнул глава региона.

Также Дмитрий Азаров отметил, что в сложившейся эпидемиологической ситуации крайне важно уделить внимание вопросу сохранения здоровья детей. Несмотря на то, что на данный момент уровень заболеваемости ОРВИ у детей существенно ниже эпидпорога, эпидемиологи прогнозируют возможный подъем сезонной заболеваемости на начало ноября.

"В связи с этим хочу посоветоваться сегодня с вами, услышать ваше мнение по поводу продолжительности осенних каникул. Мы рассматриваем вопрос о продлении каникул на одну неделю, до 9 ноября", — обратился глава региона к участникам заседания.

Родители всех округов предложение единогласно поддержали. По их мнению, двухнедельные каникулы позволят и учителям, и ученикам подготовиться к новой четверти и выйти в классы здоровыми.

Кроме того, был поднят вопрос о переводе детей на дистанционное обучение. Дмитрий Азаров отметил, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки рассматривается вопрос о переводе на онлайн-обучение учеников старших классов.

Прозвучали предложения оставить на очном обучении 1-е и выпускные 9-е и 11-е классы — для выпускников особенно важно иметь возможность готовиться к экзаменам, а самым младшим школьникам — "втянуться" в образовательный процесс.

Глава региона отметил, что необходимо обобщить все прозвучавшие предложения и передать их в министерство образования для дальнейшей проработки и учитывать при планировании образовательного процесса.

На первом заседании общественного родительского собрания также был решен ряд организационных вопросов, в том числе избран председатель организации. Им стала глава окружного родительского собрания Северного образовательного округа Самарской области Елена Климова.