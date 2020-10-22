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Губернатор Власть и политика

Губернатор поручил нарастить темпы строительства социальных объектов в регионе

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел заседание регионального штаба по управлению строительством социальных объектов.

Как было отмечено на совещании, за последние три года объем строительства в Самарской области увеличился на 65%. Несмотря на серьезные экономические сложности, вызванные пандемией, строительство объектов социальной сферы остается безусловным приоритетом в работе областного правительства.

Дмитрий Азаров подчеркнул: это именно те объекты, которых больше всего ждут люди — детские сады, школы, поликлиники и больницы, спортивные комплексы. А значит, несмотря ни на какие сложности, их нужно достроить в обещанные сроки и с высоким качеством.

Всего в Самарской области сегодня на разном этапе строительства находятся более 50 социальных объектов, 30 из которых будут введены в эксплуатацию в этом году. 11 уже введено в эксплуатацию: это шесть детских садов — по два дошкольных учреждения в Самаре, Тольятти и Волжском районе, спорткомплексы в Похвистнево и Безенчуке, реконструкция здания бывшего ресторана "Аквариум", центр правопорядка в Октябрьском районе Самары, завершен первый этап строительства автодороги в Лопатино.

Еще 19 объектов социальной инфраструктуры будут сданы до конца текущего года. Среди них 5 детских садов, в том числе 4 в Волжском районе и один в Красноярском. Будут завершены работы по реконструкции и строительству трех школ — в Самаре и в Волжском районе. Планируется завершить возведение детской поликлиники в Сызрани, крытого катка в Похвистнево, спорткомплекса "Акробат" в Тольятти, сельского ДК в Сергиевском районе и ряда автодорог.

Особое внимание участники совещания уделили объектам, которые планируются к сдаче в декабре этого года. Это два детских сада в Волжском районе, а также школы в Приволжье и в Самаре. Ситуацию по каждому учреждению, где сроки работ отстают от заявленных, разобрали детально.

Что касается школы на 1200 мест в поселке Мехзавод региональной столицы, Евгений Чудаев отметил, что на данный момент общая готовность объекта составляет 77%. Отделка фасада выполнена, до конца октября планируется завершить устройство наружных сетей, запустить тепло, благоустроить территорию. А в декабре будет выполнена чистовая отделка и установка оборудования.

"Необходимо привлечь дополнительно 50 человек", — добавил руководитель министерства строительства области. На данный момент на стройке трудится порядка 200 специалистов со стороны двух подрядчиков. "У них не хватает электриков, и мы договорились о том, что привлечем дополнительные ресурсы", — прокомментировала глава Самары Елена Лапушкина.

Отдельное внимание губернатор уделил строительству школы на 5-ой просеке, которая рассчитана на 600 человек. Здание состоит из двух блоков — А и Б. В настоящий момент каркас полостью готов, идут фасадные работы, чистовая отделка и благоустройство территории. По словам представителя компании подрядчика, строительство ведется в соответствии с графиком, и уже к концу года 3-этажное здание будет полностью готово.

Еще два объекта, которые находятся в зоне риска, расположены в Волжском районе. Там идет строительство двух детских садов — на 350 мест каждый. Оба на данный момент готовы наполовину. Их возведение началось весной текущего года. До 25 октября планируется завершить отделку фасада, к середине ноября запустить тепло, благоустроить территорию и до 15 декабря закончить внутреннюю чистовую отделку.

"На сегодняшний день риски есть только в части роста количества людей на объектах со стороны подрядчика "ВТС-Метро". Требуется, чтобы численность работников увеличилась до 100-120 человек на каждом из них", — подчеркнул Евгений Чудаев.

Глава района Евгений Макридин пояснил, что с подрядчиком удалось договориться, и уже в пятницу количество рабочих на стройках увеличится еще на 70 человек, а к началу следующей недели число будет доведено до 150. Таким образом, планируется, что уже к концу года объекты будут сданы в эксплуатацию и начнут работать с нового года.

На строительстве школы в Приволжье сегодня трудится порядка 120 человек. "Все работы будут завершены до 20 ноября. Оборудование уже закуплено, мы его готовы завезти в школу в течение нескольких суток после окончания строительства. Мы справились со всеми сложностями. Надеемся, что в середине декабря наша школа будет введена в эксплуатацию", — сообщил глава Приволжского района Евгений Богомолов.

Дмитрий Азаров поручил провести выездное совещание по вопросам строительства школы в Приволжье и о его результатах доложить отдельно. "Контроль должен быть ежедневный", — подчеркнул губернатор.

Особое внимание участники заседания уделили тем объектам, строительство которых начнется в 2021 году. По словам Евгения Чудаева, в следующем году планируется ввести, а также начать возведение десятков социальных учреждений. Это детские сады, школы, дома культуры, а также дороги, набережная в Тольятти.

На 2021 запланирован ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса Сызранской больницы № 2. Будут возобновлены работы по объекту незавершенного строительства — детскому отделению № 5 Самарской психиатрической больницы на улице Воронежской. Начнут и реконструкцию областной детской инфекционной больницы, которая, по словам Евгения Чудаева, завершится в 2023 году.

Дмитрий Азаров отметил, что такие сроки недопустимы и поручил сократить время проведения реконструкции. "По этому объекту ставлю задачу в 2022 году завершить исполнение всех работ, — подчеркнул глава региона. — Коллеги, все объекты здравоохранения — безусловный приоритет. Если мы можем ускорить сроки по введению любого объекта здравоохранения, то надо в обязательном порядке это делать".

Нарастить темпы проведения работ Дмитрий Азаров также поручил и по детскому саду на 130 мест в селе Ягодное Ставропольского района. Контракт с подрядчиком был заключен в начале сентября, но, несмотря на благоприятные погодные условия, к настоящему моменту выполнено лишь 3% от общего объема работ. Подрядчик до сих пор занимается укладкой фундамента.

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