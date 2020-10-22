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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров вылечился от коронавируса и выходит на работу

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вылечился от коронавируса и готов выйти на работу. Об этом стало известно в четверг, 22 октября, в ходе эксклюзивного интервью главы региона ГТРК "Самара".

Глава региона вышел на связь со студией "Вестей" в режиме видеоконференцсвязи и рассказал, что благодаря медикам чувствует себя гораздо лучше.

Сегодня губернатор получил повторный тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

В связи с этим Дмитрий Азаров отметил, что планирует выйти на работу в понедельник, 26 октября.

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