Дмитрий Азаров вылечился от коронавируса и выходит на работу

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вылечился от коронавируса и готов выйти на работу. Об этом стало известно в четверг, 22 октября, в ходе эксклюзивного интервью главы региона ГТРК "Самара".

Глава региона вышел на связь со студией "Вестей" в режиме видеоконференцсвязи и рассказал, что благодаря медикам чувствует себя гораздо лучше.

Сегодня губернатор получил повторный тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

В связи с этим Дмитрий Азаров отметил, что планирует выйти на работу в понедельник, 26 октября.