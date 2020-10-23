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Общество

В сафари-парк доставлены маралы

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 октября, в питомник с сафари-парком, который расположен на территории Кинельского района, были перевезены маралы из самарского зоопарка.

Марал является вторым по величине оленем в мире, имеет своенравный и задиристый характер. Сейчас в сафари-парке находится три самки маралов – Липа, Алма и Лада (зовут так же, как и лосиху). В скором времени планируется подобрать для них кавалера.

Напомним, что в парке уже живут лосиха и косули. Планируется, что в питомнике будет организован центр по спасению диких животных попавших в беду. Подлеченные животные будут выпущены в дикую природу, а травмированные, не способные выжить в дикой природе, будут содержаться в центре.

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