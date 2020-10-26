В регионе школьникам продлят каникулы, а пенсионерам - "удаленку"

По информации регионального оперативного штаба, школьные каникулы продлены по 8 ноября включительно, а часть работников в возрасте 65+ предложено перевести на "удаленку".

Его заседание провел в понедельник, 26 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Как обычно, заседание было организовано в формате видеоконференцсвязи, онлайн присутствовали представители региональных управлений федеральных ведомств, руководители министерств, муниципальных образований области, крупнейших больниц региона и аптечных сетей.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Шерстнева рассказала, что на прошлой неделе ежедневно наблюдался прирост числа людей, у которых был диагностирован коронавирус. Темп прироста заболеваемости составляет 1%. На данный момент нарастающим итогом число случаев COVID-19 — 15146, из них уже выздоровели 81% пациентов.

Отмечается рост ОРВИ (18289 случаев, рост на 13,9% по сравнению с предыдущей неделей) и внебольничных пневмоний (5651 случаев, рост на 7,4% по сравнению с предыдущей неделей). Наибольший процент выявленных случаев COVID-19 — среди лиц, обследованных с диагнозом ОРВИ, в разы меньше — среди бессимптомных носителей и среди обследованных с диагнозом внебольничная пневмония.

В структуре пациентов с выявленным коронавирусом, как и раньше, преобладают женщины. По социальному статусу соотношение распределено следующим образом: госслужащие — 0,3%, служащие — 2,1%, воспитанники/учащиеся — 3,7%, рабочие — 8,2%, медработники — 9,6%, пенсионеры — 31,7, неработающие граждане — 44,5%.

На высоком уровне продолжает держаться охват тестированием. Показатель охвата — 235 на 100 тыс. населения в день — превышает норму в 2 раза (должен составлять не менее 110 на 100 тыс. населения в день). Больше всего лабораторных исследований проводят ГБУЗ "Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД", ООО "Ситилаб", ООО "Наука-ПЦР".

На прошедшей неделе было проведено 7580 КТ-исследований, это значительно больше по сравнению с предыдущей неделей. Выделены средства на ремонт 6 компьютерных томографов, и в ближайшие 10-14 дней работы будут выполнены.

Процент находящихся на амбулаторном лечении по-прежнему превышает количество госпитальных больных. Пациентов с коронавирусом на данный момент госпитализировано 1591. Функционируют 5771 койка, более 500 коек развернут в ближайшие дни для пациентов с пневмонией и COVID-19.

Начал работу санаторий "Можайский", первых 40 пациентов (с отрицательным тестом на коронавирус и положительной динамикой) там примут на этой неделе, а в целом коечный фонд санатория планируется довести до 120.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян доложил также, что региональный координационный центр амбулаторной медицинской помощи больным пневмонией, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) принял за неделю 9200 звонков, контакт-центр по вопросам записи на прием к врачу — 10850 звонков. Скорая помощь отработала 6836 выездов. Динамика роста количества вызовов бригад неотложной медицинской помощи в октябре 2020 года в сравнении с 2017–2019 годами составила 28,7%.

Учитывая развитие эпидемиологической ситуации, оперативный штаб на основании мнения Роспотребнадзора, врачей и родительской общественности принял решение продлить школьные каникулы со 2 по 8 ноября включительно.

Учитывая возможную вероятность того, что школьники в свободное время будут собираться большими компаниями и проводить время в торговых центрах, на фудкортах, в развлекательных центрах, оперштаб рекомендовал региональному министерству образования и науки усилить информационно-разъяснительную работу с родителями учащихся, чтобы снизить риск заражения в местах массового скопления людей.

Кроме того, опасения вызывает категория людей 65+ — сотрудники предприятий. Несмотря на то, что на крупных промышленных предприятиях, предприятиях и организациях с меньшей численностью сотрудников принимаются меры безопасности, установленные Роспотребнадзором, и с начала наблюдений ни одно из крупных промышленных предприятий не уходило на карантин, в текущей ситуации необходимы новые решения.

Оперативный штаб считает, что одно из возможных решений — перевести в дистанционный режим всех работников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей.

При этом данное требование не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав государственной корпорации космической деятельности "Роскосмос", организации, осуществляющие работу по государственному оборонному заказу, а также организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций, организации здравоохранения и иные организации, определенные решением оперативного штаба.

Для остальных сотрудников, не входящих в зону риска по возрасту, рекомендовано предусмотреть такой график прихода на работу и ухода с нее, который позволит снизить нагрузку на общественный транспорт в часы пик. Работодателям предлагается рассмотреть особый режим работы для беременных женщин, одиноких матерей и одиноких отцов, воспитывающих детей.

Также на предприятиях важно продолжать работу по вакцинации. Возможны несколько вариантов: индивидуальная, когда отдельные лица обращаются в поликлинику по месту прикрепления; группами, когда сотрудники предприятия по предварительной заявке направляются в одну из трех поликлиник, определенных под эту задачу с учетом географического положения, третий — вакцинация в лечебных пунктах непосредственно на предприятиях. До 30 октября будет сформирован список предприятий с лицензированными медпунктами.

По данным Роспотребнадзора, по результатам проведенного эксперимента установлено, что возбудитель новой коронавирусной инфекции может сохраняться в воздухе в виде аэрозоля до 3 часов. Поэтому в помещениях важно обеспечить воздухообмен. Это проветривание каждые два часа, использование приточно-вытяжной вентиляции с очищающими фильтрами в режиме 24/7, а также рециркуляторов воздуха. Работодателям региона рекомендовано использовать данные методы в целях предотвращения распространения инфекции.