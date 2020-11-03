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Литература Культура

СОУНБ устраивает творческую встречу с Александром Архангельским

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 ноября, в 19:00, в СОУНБ (Самара, пр. Ленина, 14а) состоится творческая встреча с писателем, литературным критиком, телеведущим Александром Архангельским.

Александр Архангельский — литератор, автор школьных учебников, член Академии Российского телевидения, лауреат премии ТЭФИ и "Большая книга".

Последние произведения автора "Несогласный Теодор. История жизни Теодора Шанина, рассказанная им самим" и "Русофил. История жизни Жоржа Нива, рассказанная им самим" вышли в 2020 г. и начали серию Архангельского "Счастливая жизнь", которая возникла из многочисленных бесед и интервью автора с героями.

Александр Архангельский ответит на вопросы о своем творчестве, взглядах на современный литературный процесс в России, а также расскажет, каково это — быть журналистом и писателем одновременно.

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации. Записаться на встречу можно в группе Центра чтения СОУНБ во "ВКонтакте" или по телефону 334-22-99.

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